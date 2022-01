Monete e francobolli riservano sempre gradite sorprese. Il problema è che potrebbe capitare che ci passino tra le mani pezzi di valore anche alto senza saperlo. A volte informarsi potrebbe aiutare a cogliere delle buone occasioni. Infatti oltre alle banconote rare anche queste monete d’euro portano fortuna e valgono oro come vincere al Superenalotto.

Oggetti che valgono

Oggigiorno si gioca molto ai giochi d’azzardo come al Gratta e vinci oppure al Superenalotto. Ognuno ci prova cercando di cogliere quel momento di fortuna e forse di gloria. Ma esistono anche le monete rare che potrebbero renderci molto fortunati. Vicino a queste, non si devono dimenticare i francobolli. Chissà se, rovistando nella corrispondenza dei nostri bisnonni, abbiamo mai incontrato lettere con francobolli rari.

Tutto potrebbe costituire un colpo di fortuna, non solo il gioco, ma anche un francobollo, una moneta, un disco raro, un mobile antico, un vecchio computer ecc. Ciò che conta è saper riconoscerne il valore. Questo è dato in generale dal fatto che ne esistono pochi esemplari, oppure sono oggetti appartenuti a personaggi importanti. Nel caso delle monete, oltre al numero dei pezzi in circolazione, conta anche se vi siano dei difetti di conio. Questi, invece che rendere la moneta nulla, al contrario ne esaltano il valore.

Oltre alle banconote rare anche queste monete d’euro portano fortuna e valgono oro come vincere al Superenalotto

Tra i pezzi da 2 euro rari e commemorativi troviamo quelli del Lussemburgo nel 2010, del Belgio nel 2005, dell’Olanda nel 2011 e della Germania nel 2006. Tutte queste hanno un valore intorno ai 10 euro.

Quelli da 2 euro commemorativi della Finlandia valgono circa 50 euro, perché pur essendo molti sono quasi tutti racchiusi nel territorio finlandese e ce ne sono pochi altrove.

Le 2 euro di San Marino, soprattutto quelle del 2003, sono quotate fino a 30 euro. Quelle invece della Città del Vaticano, coniate tra il 2002 e il 2004, valgono 50 euro. Sempre del Vaticano i 2 centesimi del 2002 e 2003 valgono 100 euro.

Monete da 2 euro molto rare

Tra le monete da 2 euro molto rare ne abbiamo una dal Principato di Monaco. Nel 2007 furono coniati 20.000 esemplari per commemorare i 25 anni dalla morte della principessa Grace Kelly. Queste monete sono attualmente valutate fino a 2.750 euro.

Un’altra moneta da 2 euro che vale moltissimo è quella coniata in Germania. Nel 2008 se ne misero in circolazione circa 30.000 pezzi che avevano un’anomalia. Nel disegno dell’Europa tipico dei pezzi da 2 euro, erano saltati i confini tra i vari Stati. Una moneta forse precorritrice di ciò che avverrà in futuro. Nel caso, il suo valore già alto potrebbe salire vertiginosamente.

La moneta più rara al Mondo

Ma la moneta più rara al Mondo è americana. Fu coniata nel 1794, ed è 1 dollaro in argento. Su un lato c’è una testa di donna con i capelli sciolti che rappresenta la libertà. È stata venduta all’asta per 10 milioni di dollari.

Le monete rare oltre al valore in soldi ne hanno anche uno culturale, da non perdere, che ci permette di raccontare meglio la storia.