Uno dei materiali più diffusi nelle nostre case, specialmente in cucina, è l’acciaio inox. Una lega composta da ferro, carbonio e cromo molto resistente ed elegante.

Rispetto al ferro ha il pregio di non arrugginire né di annerirsi, per questo viene utilizzato di frequente per la produzione di pentole, posate e piani cucina.

Uno dei rischi che si corrono utilizzando utensili in questo materiale è ritrovarlo ricoperto di aloni. Per mantenersi lucido e senza aloni, infatti, sarà necessario procedere con manutenzione quotidiana e una attenta pulizia.

Ci sono diversi modi per pulire e far brillare l’acciaio inox anche senza utilizzare prodotti specifici acquistati al supermercato.

Spesso possono bastare anche prodotti che già abbiamo in casa come l’aceto di vino bianco, il bicarbonato o il succo di limone. In alcuni casi si rivelano molto utili anche nella pulizia profonda di WC e bagno.

Ma ecco cosa fare e cosa non fare quando si decide di pulire oggetti in acciaio inox, compreso quello retinato.

Ecco come pulire l’acciaio inox con questi economici rimedi naturali per farlo tornare lucido e splendente in pochi minuti

Per iniziare sarà importante scegliere la spugna più adatta per pulire e asciugare l’acciaio senza rigarlo. Per questo motivo meglio scegliere un panno in microfibra ma evitare spugnette in metallo o particolarmente ruvide.

Tra i prodotti che sarebbe meglio evitare nella pulizia dell’acciaio inox troviamo anche la candeggina.

Il primo modo è prendere un panno in microfibra e, dopo averlo passato in un composto di acqua e aceto, strofinarlo sull’acciaio.

In alternativa si potrà provare ad utilizzare aceto di vino bianco unito a tre cucchiai di bicarbonato di sodio.

Per le proporzioni si consiglia di versare in un bicchiere a metà acqua e aceto per poi aggiungere i cucchiai di bicarbonato.

Immergere il panno ma evitare un eccesso dal momento che dopo la pulizia bisognerà procedere ad una attenta asciugatura per evitare di lasciare aloni.

Se retinato

L’acciaio inox retinato può essere pulito nello stesso modo con cui si puliscono gli utensili. Si consiglia di utilizzare una miscela composta da due cucchiai di bicarbonato, limone, aceto e alcol.

Il tutto andrà mischiato per bene prima di essere passato sull’acciaio inox.

Il limone, infatti, è il vero alleato per la rimozione di acqua e calcare dai rubinetti.

Nel caso di macchie ostinate o zone più difficili da pulire si potrà intingere uno spazzolino da denti nel bicarbonato.

Sfregare sulle superfici con delicatezza per eliminare le macchie, se necessario lasciare agire per un certo periodo di tempo. Ecco, quindi, come pulire l’acciaio inox con questi economici rimedi naturali per farlo tornare lucido e splendente in pochi minuti.