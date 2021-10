Con l’autunno arrivano i primi malanni di stagione. È risaputo che il passaggio tra il caldo estivo e l’arrivo del primo freddo è particolarmente duro per il nostro fisico. Ecco perché bisogna aiutare il sistema immunitario a tenere duro. E per creare una forte corazza contro virus e maltempo i medici consigliano di fare scorta di vitamina C e quelle del gruppo B. Gli agrumi, cibo stagionale, sono fondamentali per garantire il giusto apporto di queste vitamine.

Ma oltre alle arance ecco il dolce agrume ricco di vitamina A e C che combatte l’insonnia. Ne abbiamo sicuramente sentito parlare. È cugino stretto del mandarino e a volte vengono confusi. Ma questi due frutti hanno caratteristiche diverse. La prima è che l’agrume di cui stiamo parlando matura circa un mese prima del mandarino, in ottobre. Ma scopriamo di cosa si tratta e come sfruttare il suo sapore dolce e le sue proprietà. Se si è interessati ad argomenti simili si può leggere l’articolo Ecco perché non si dovrebbero buttare le bucce delle arance per dieci utilizzi alternativi.

Si chiama clementina. Questo frutto spesso confuso col mandarino è molto amato per la sua polpa succosa e dolcissima. In più, saremmo stupiti di scoprire che la varietà clementina non ha semi. Questa particolarità è data dal risultato dell’incontro tra un’arancia amara e un mandarino. Da questo innesto nasce la clementina, oggi particolarmente coltiva nel Sud d’Italia. Ma oltre a non avere semi, questo agrume è ricchissimo di vitamina C.

Come la gran parte degli agrumi la concentrazione di questa vitamina è altissima. Con 3 clementine al giorno si soddisfa il fabbisogno giornaliero di vitamina C. In questo modo si protegge e si rafforza il sistema immunitario. Ancora, con la vitamina C si combatte l’ossidazione cellulare, l’invecchiamento e l’anemia.

Come il mandarino, la clementina è ricca di fibre che ripuliscono l’intestino dalle scorie. Le clementine sono anche molto succose e quindi ricche di acqua. Questa caratteristica gli attribuisce capacità diuretiche e depurative. E se si è carenti di potassio e vitamina A questo agrume ne assicura l’assorbimento. Ecco che così aiuteremo la pelle e gli occhi a mantenersi giovani.

Una particolarità

Una particolarità della clementina è la presenza di Sali di bromo nella sua polpa. Questi oligoelementi hanno un effetto leggermente sedativo sul sistema nervoso. Quindi è possibile che chi soffre di insonnia ricavi benefici nel consumo di clementine. Qualche clementina al giorno potrebbe favorire un sonno riposante e pieno.