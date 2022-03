Aprile ogni giorno un barile, così dice un noto proverbio. Per alcuni però aprile porterà barili colmi di soldi, per altri invece la tranquillità economica sarà un ottimo traguardo.

Oltre all’Ariete sono questi i segni zodiacali che bacerà aprile regalando tranquillità e barili carichi non di pioggia ma di soldi fruscianti

La Vergine arriva ad aprile con un carico di fatica notevole. Il cambio stagionale della fine di marzo è stato particolarmente pesante e quindi c’è voglia di relax e al contempo di riscatto. Inizio mese grintoso con Urano e Plutone a sostenere i nati sotto questo segno e ad offrire una ricarica di energia. Buonissime prospettive per il denaro con Saturno favorevole. Investimenti e trasferte di lavoro potrebbero dare i loro frutti proprio ad aprile.

I Pesci con il vento in poppa

Un aprile davvero generoso si prepara per il segno zodiacale dei Pesci. Fra qualche giorno, il 5 aprile, entrerà nella costellazione dei Pesci, il pianeta Venere. Lo raggiungerà Marte da metà mese, Mercurio e Giove saranno favorevoli. Un cielo davvero favoloso soprattutto per le opportunità professionali. L’energia di Marte si farà sentire quando occorrerà determinazione per portare a termine un progetto o realizzare un’idea. Dopo tanto impegno è arrivato il momento delle soddisfazioni. I nati sotto questo segno zodiacale potrebbero essere promossi o riceve una proposta per un avanzamento di carriera.

L’Ariete ancora illuminato e baciato dalle stelle

Avevamo già anticipato come questo segno andrà incontro a parecchie cose positive. Prosegue ininterrotta la marcia verso il successo dell’Ariete che trascorrerà le prime due settimane di aprile ad incassare soldi e successi. Si ripropone ancora anche in questo mese il tormentone dell’oroscopo 2022: collaborare o primeggiare, creare una società o mettersi in proprio.

L’intraprendenza di questo segno di fuoco è proverbiale. I nati sotto il segno dell’Ariete sono portati per carriere individuali non corali. Ad esempio gli Ariete sono portati alla comunicazione e tutte le professioni che hanno a che vedere con il palcoscenico saranno ancor più valorizzate durante questo aprile.

