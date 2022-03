È importante avere sempre una camera da letto confortevole proprio per l’igiene del sonno. Ciò significa che tutta una serie di parametri del sonno come il tempo richiesto per addormentarsi oppure la quantità di risvegli notturni, migliorano con alcuni accorgimenti. Fra questi troviamo la pulizia periodica del materasso e il cambio frequente delle lenzuola. Avere lenzuola fresche e profumate aiuta notevolmente la qualità sonno. Abbiamo già spiegato come avere lenzuola fresche per l’intera settimana.

In questo articolo invece, vedremo perché si trascura sempre un complemento tessile che potrebbe trasformarsi in un vero covo di microbi. Trascurare questo oggetto d’uso comune avrebbe conseguenze negative non solo per la qualità del sonno ma anche su soggetti allergici.

Tutti pensano ad avere lenzuola profumate e pulire il materasso con il bicarbonato ma attenzione a questo pericoloso covo di microbi in camera da letto

Ci stiamo riferendo al coprirete e al coprimaterasso. Solitamente i coprimaterasso sono di tre tipi:

con cerniera. Ricopre totalmente il materasso prevenendo infestazioni di cimici dei letti e che gli acari della polvere colonizzino sul nostro giaciglio.

con angoli. Ricopre solo il lato superiore del materasso.

simile ad un coprirete. In questo caso viene ancorato al materasso solamente da cinturini elastici.

I coprirete invece servono per coprire le doghe o le maglie della rete del letto e serve come antisdrucciolo per il materasso. Non solo, il coprirete svolge anche l’importante funzione di proteggere il materasso dalla polvere che può provenire dal pavimento. In questo caso il tessuto utilizzato maggiormente è il feltro.

Vediamo, quindi quando e come pulirli.

Spugna di cotone, feltro o poliuretano

Se il nostro coprimaterasso è in spugna di cotone, potremo naturalmente lavarlo in lavatrice con le lenzuola. Occorre sempre leggere l’etichetta con le istruzioni per il lavaggio ma di solito vengono lavati a 90° in lavatrice.

Si può però optare per un coprimaterasso impermeabile al 100%, indicato per soggetti allettati e bambini piccoli. Questi coprimaterassi evitano l’uso di traverse per tutelare il materasso da insidiose macchie di urina o vomito. Questo tipo di copertura è un mix di spugna di cotone e poliuretano spalmato. Questo materiale garantisce la massima impermeabilità ai liquidi ma allo stesso tempo risulta traspirante all’aria in modo da non creare umidità. Per quanto riguarda il lavaggio, le indicazioni possono essere molto diverse: alcuni produttori garantiscono il lavaggio anche a 90° ma senza passaggio in asciugatrice. In assenza di indicazioni, meglio selezionare il ciclo di lavaggio a mano a 30°.

Ci sono poi i coprimaterassi con l’aggiunta di fibre di bambù. In questo caso se non stabilito diversamente in etichetta potremo lavarli in lavatrice con ciclo delicato o a mano ed escludere la centrifuga. Ovviamente non vanno messi nell’asciugatrice.

Errori da evitare con il materasso

Quando il coprimaterasso è dotato di un rivestimento antiacaro, o all’aloe, o in poliretano ed infine in bambù si sconsiglia sempre l’uso dell’ammorbidente. L’additivo potrebbe alterare la struttura delle fibre e pertanto la funzione antiacaro.

Per l’asciugatura, sarebbe meglio stenderli in orizzontale invece che pendenti in verticale.

Naturalmente le macchie vanno pretrattate ma si fa spesso divieto di utilizzare la candeggina. Anche in questo caso potrebbe alterare la funzione anallergica. Per pretrattare consigliamo di mettere a bagno in un catino con acqua e cremor tartaro.

Coprirete

I più comuni coprirete sono totalmente in feltro poliestere 100%. Di norma, salvo diverse indicazioni del singolo produttore, si lavano a 40°, non si stirano, né candeggiano.

La frequenza dei lavaggi è stabilita dall’esigenza di ognuno ma si consiglia il lavaggio ogni due settimane per il coprimaterasso e almeno una volta al mese.

Tutti pensano ad avere lenzuola profumate ma attenzione a questo covo di germi inaspettato.