Molti credono che dalle stelle ci possano pervenire delle indicazioni sul domani. L’oroscopo viene consultato da molti di noi per avere una previsione che poi puntualmente vorremmo verificare. Vediamo quindi come evolve il cielo di fine marzo e i segni zodiacali che, a parere degli esperti metteranno il turbo. Uno fra i principali attori del cielo di fine marzo sarà il Sole che stazionerà nel segno di fuoco dell’Ariete.

Tintinnio di monete e fruscio di soldi in arrivo per Ariete e Leone e questo segno zodiacale illuminati dal Sole

Mercurio, che è il Pianeta della comunicazione e dei rapporti con gli altri, è ospitato dal segno dei Pesci mentre la Luna si troverà in Capricorno. Ecco cosa significa in soldoni questa situazione astrale.

Ariete e Leone

L’Ariete ha il Sole a rasserenare il periodo e questo significa che la luce dell’Astro renderà molte soluzioni chiare e lampanti. Il carattere degli Ariete è un fiume in piena e grazie al Sole riuscirà anche sul luogo di lavoro a ristabilire la posizione di leader. In questo periodo di fine marzo occorre sfruttare al massimo la positività del Sole per concludere il mese con i fuochi artificiali. Unico neo, quella Luna in quadratura che in alcuni momenti potrebbe indicare un po’ di stress. Niente, comunque, che un Ariete doc possa superare facilmente.

Il Leone invece godrà di un periodo in periodo di ripresa, grazie ai caldi raggi del Sole in Ariete. Pertanto si risorge da un periodaccio con il trio composto da Venere, Marte e Saturno che ha creato qualche problema sul lavoro. Il Sole fa chiarezza sui meriti di chi ha lavorato con tanta fatica e dedizione e ora iniziano ad arrivare i primi risultati. Il Leone poi potrà giovarsi, come gli altri segni di Fuoco, di Giove favorevole che da fine maggio aggiungerà quel pizzico di fortuna che tanto mancava. A quel punto arriveranno anche le soddisfazioni economiche.

I Pesci

Ottimo periodo per i rapporti familiari, di coppia e le partnership lavorative grazie alla visita di Mercurio. Via libera alle collaborazioni professionali. Buon umore non manca grazie alla Luna in sestile. Ma non è finita qui perché ad aprile arriverà anche Giove a dare manforte e si concretizzeranno delle entrate inaspettate. I nati sotto questo segno potrebbero presto sentire il tintinnio di monete e fruscio di soldi.

