Chissà quante volte l’abbiamo pensato, o abbiamo sentito dire in famiglia di voler scappare su un’isola deserta. Quella voglia di prendere e andarcene su un’isola deserta, in stile Robinson Crusoe, con o senza la presenza del simpaticissimo Venerdì. Non è assolutamente cosa rara andare alla ricerca di qualche isola sperduta su cui andare a fare le vacanze. Possibilmente non dall’altra parte del Mondo, per evitare costi sostenuti e voli lunghissimi. Cercando comunque bene ci sono delle isole più vicine a noi che potrebbero fare al caso nostro. Le 2 che vediamo oggi sono inserite da un sito web inglese tra le isole quasi sconosciute e ancora meno affollate. Comunque dotate almeno di una struttura ricettiva, nelle vicinanze, che non faccia mancare nulla al turista.

Un ex base militare piena di specie protette

Queste 2 meravigliose isole sono state inserite nella lista internazionale delle isole su cui almeno una volta nella vita sarebbe bello fare una vacanza rilassante. Il nostro viaggio parte dalla più isolata delle due isole, che per raggiungere, dobbiamo per forza prendere una barca. Non ci sono infatti collegamenti terrestri per raggiungere la bellissima isola di Cabrera, non lontana dalla famosissima Maiorca. 2 soli hotel presenti non sull’isola, ma sulla vicina Sant Jordi e comunque dotati di ogni comfort, piscina e area fitness comprese. Ex base militare dell’esercito spagnolo, Cabrera deve la sua fortuna proprio al fatto di non essere stata commercializzata negli anni. Vanta alcuni primati mondiali nell’ospitalità di tantissime specie protette, tanto che molte sue zone sono dei paradisi naturali. Questa è la classica meta di chi vuole starsene beatamente da solo, noleggiando una barca e ritrovandosi su spiagge e calette completamente immerso nella natura.

Queste 2 meravigliose isole sono state inserite nella lista internazionale dei posti meno affollati dai turisti per una vacanza tutta relax ma senza farsi mancare niente

Ci spostiamo dall’altra parte del Mediterraneo, tuffandoci nel nostro Adriatico e più precisamente sull’isola di Palmizana. Siamo non troppo lontani dalla più famosa Hvar, meta prediletta dei tedeschi e degli inglesi che amano la Croazia. Isola dal mare bellissimo, per la maggior parte ricoperta da flora mediterraneo- tropicale. Attenzione perché parliamo teoricamente e di un’isola privata, raggiungibile solo in barca e che è diventata famosa tra gli appassionati di snorkeling. Anche in questo caso non ci sono alberghi diretti sull’isola, ma possiamo comunque contare su strutture molto belle nella vicina Hvar.

Lettura consigliata

Premiato con la Bandiera Arancione questo unico borgo italiano prediletto dagli architetti e che tra tutti i suoi segreti da scoprire può vantare anche il Ponte di Annibale