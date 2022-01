La concimazione è una tecnica agricola che permette di fornire al terreno tutti gli elementi necessari e utili per la crescita sana e rigogliosa delle piante.

Questa operazione migliora le proprietà e ridona al terreno tutte quelle sostanze che piccoli arbusti, alberi e coltivazioni hanno sottratto. È importante quindi concimare con regolarità, perché così le piante possono svilupparsi al meglio.

Oltre alla pianta di limoni, questo concime naturale farà crescere sani e rigogliosi anche ciclamini e azalee

Naturalmente, i concimi non sono tutti uguali. Ad esempio, il letame apporta un’ottima quantità di azoto, potassio e fosforo. Mentre l’humus di lombrico rende il terreno più soffice e lo aiuta a trattenere l’umidità.

Esiste anche un altro prodotto naturale, perfetto per concimare i terreni che ospitano alcune piante in particolare. Parliamo del lupino, un legume poco utilizzato, ma facile da coltivare e che fa bene alla salute. Un alimento originario del Medio Oriente e conosciuto anche dagli antichi Romani. La sua coltivazione è molto semplice. La pianta si adatta ad ogni tipo di terreno, predilige il clima mite e non ha bisogno di innaffiature costanti.

Il concime che si ottiene dalla macinazione dei lupini è fondamentale per la crescita di alcune piante. Infatti, oltre alla pianta di limoni, questo concime naturale farà crescere sani e rigogliosi anche ciclamini e azalee.

Il ciclamino è una bellissima pianta ornamentale, che regala durante i mesi invernali dei magnifici fiori colorati. Un fiore facilissimo da curare, perché ha bisogno di pochissime attenzioni.

Le azalee, invece, sono piante acidofile caratterizzate da fiori a forma di trombetta. Prediligono un clima temperato e per crescere sane e rigogliose hanno bisogno di un terreno tendenzialmente acido.

Come si ottiene questo concime naturale

Il lupino, quindi, non è solo un legume da gustare a tavola, ma è anche utilizzato come fertilizzante naturale. Un prodotto che aiuta le piante di limoni, i ciclamini e le azalee, e non solo.

Ma come si ottiene? Il processo è semplicissimo, basterà far essiccare i lupini in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, per due mesi. Facciamo attenzione che non vengano attaccati dai parassiti. Una volta pronti, dovranno essere macinati.

Otterremo, così, un concime inodore, a lenta cessione e ricco di azoto. Prima di utilizzare questo prodotto naturale, è necessario eliminare tutte le piante infestanti e lavorare per bene il terreno. Come tutti gli altri concimi, andrà posizionato alla base della pianta.