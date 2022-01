È sempre un buon momento per parlare di moda e di nuovi trend. Un po’ a tutte le celebrità sfoggiano l’ultima borsa alla moda o tanto di accessori sempre sulla cresta dell’onda.

In questi ultimi tempi di coronavirus, il make-up si è rinnovato maggiormente sulla zona degli occhi con mille novità. Tra queste, tornato di moda anche un modo di truccarsi originale e da diva che sta spopolando su tutti i social.

Senza dubbio tutti noi abbiamo un nostro stile e ogni trend lo personalizziamo al meglio per la nostra forma del viso. E anche in questo caso, con un trucco da maestri, possiamo usare l’eyeliner in un modo pazzesco che sta facendo impazzire tutti.

Questa idea geniale farà divertire i più creativi

Non si tratta di nessun trend vintage o già visto, ma di un nuovo modo di truccarsi. Una nuova tendenza insolita e davvero particolare che farà impallidire di invidia.

Sono molte le celebrity che hanno già sperimentato questo modo strano di utilizzare l’eyeliner. Tra queste la modella Gigi Hadid e molte modelle di prestigiose case di moda. È proprio il caso di trasformare il proprio look e sentirsi come una modella in passerella con l’eyeliner fluttuante.

Un trucco da maestri usare l’eyeliner in questo modo che sta facendo impazzire tutti

Una sottile linea fluttuante che si potrà stendere con un eyeliner comodo con pennellino o a matita tra le sopracciglia e la piega della palpebra. Una zona comoda per poter realizzare la linea dritta, che segue la forma dell’occhio o tanti puntini uno in fila l’altro. Ma non solo, si possono creare tante curiose forme, come mezzi cuori o stelline con eyeliner di colore nero, ma anche colorato come il bianco, il rosso, il giallo e così via.

Basterà realizzare un make-up naturale con colori semplici per poter abbinare con stile ed eleganza quest’ultimo trend d’amare. Un vero colpo di scena per i tradizionalisti, che non appena proveranno questo nuovo modo di truccarsi, non lo lasceranno più.

