Negli ultimi tempi i menù italiani sono diventati intercontinentali e la prova che abbiamo visto un po’ tutti è quella del sushi che hanno proposto molti ristoranti.

Oltre al sushi di origini giapponesi, anche alcune pietanze cinesi hanno spopolato negli ultimi tempi. Tra tutti il famoso panino boazi o chiamato anche bao o bou, un panino morbido da farcire con carne e/o verdure.

Nella preparazione seguente, con soli 3 ingredienti potremo replicare questa soffice brioche come una nuvola, fatta con una ricetta semplificata ed il tutto pronto in soli 5 minuti.

Dei panini diversi dal solito

Normalmente i panini, le brioche o i vari dolci hanno una cottura in forno, microonde o in alcuni casi in padella. Questa particolare ricetta comprende una cottura molto diversa, al vapore. Queste particolari brioche, sono adatte per essere mangiate sia semplici per la loro leggerezza e bontà e sia farcite come ogni dolce che si rispetti. Ad esempio si potrà preparare una crema al mascarpone diversa dalla solita.

Questa cottura può avvenire quindi in una normale vaporiera oppure con degli appositi strumenti anche economici, come la griglia in bambù, online o in qualsiasi negozio di articoli da cucina. Ed è proprio questo particolare processo di cottura che renderà questi panini\brioche soffici e leggeri da mangiare in un solo morso.

Ingredienti

350 gr farina

60 gr zucchero

10 gr lievito di birra fresco

200 ml latte

1 cucchiaio olio di girasole

Non la solita brioche ma questa soffice come una nuvola fatta di soli 3 ingredienti e pronto in 5 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una ciotola e versando lo zucchero, la farina e poi l’olio, che dovranno essere mescolati con l’aiuto di una paletta in silicone o qualsiasi altro strumento come una frusta o un cucchiaio.

A parte, prendere un pentolino e sciogliere il lievito nel latte intiepidendolo, senza raggiungere il bollore. Aggiungere quest’ultimo progressivamente nell’impasto e lavorarlo fino a quando non sarà ben amalgamato. Quando l’impasto non potrà più essere lavorato con un cucchiaio, passarlo su un piano da lavoro infarinato e lavorarlo con le mani.

Impastare energicamente per qualche minuto e se necessario aggiungere un po’ di farina in più. L’impasto dovrà risultare elastico e assolutamente non appiccicoso. Arrivati fin qui, lasciar lievitare per circa 2 ore coperto con la pellicola per alimenti.

Successivamente, prendere l’impasto e suddividerlo in tanti panetti da circa 50 gr e sistemarli su una teglia rivestita da carta da forno, nella classica forma sferica da panino. Lasciar crescere altri 20 minuti e disporre le brioche nella vaporiera, distanziandole per bene, e aggiungere l’acqua bollente. Dopo circa 30 minuti accendere la vaporiera e lasciar cuocere per altri 30 minuti.

