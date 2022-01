Molti di noi si sono trovati o si trovano ad affrontare, oltre alla fastidiosa presenza degli scarafaggi in casa, anche quella dei pesciolini d’argento.

Non tutti però sanno che per eliminare gli scarafaggi da casa basterebbe solo questo inaspettato prodotto apprezzato per la sua incredibile versatilità.

Per quanto riguarda i pesciolini d’argento, sono animaletti che generalmente cercano dimora in posti particolarmente umidi.

Nonostante sia pur sempre sgradevole notare la loro presenza nel nostro ambiente, è bene sapere che non sono insetti dannosi.

Per allontanarli non è sempre necessario acquistare prodotti nei negozi spendendo denaro, perché spesso la soluzione è già a portata di mano.

Oltre alla lavanda per allontanare i pesciolini d’argento basta solo questa profumatissima erba aromatica che spesso abbiamo in casa

Esistono infatti dei rimedi naturali che possono rivelarsi molti efficaci per contrastare i pesciolini d’argento.

Per esempio, pochi sanno che per allontanare i pesciolini d’argento da casa a costo zero basterebbero solamente le bucce di questo frutto ricco di vitamina C.

Inoltre, è bene sapere che esiste uno straordinario repellente naturale che spesso abbiamo a disposizione in casa per aromatizzare le nostre pietanze.

Si tratta dell’alloro, che è un’erba aromatica molto apprezzata in cucina per la sua incredibile fragranza.

Il suo odore però è detestato dai pesciolini d’argento ed è proprio per questo che basterà semplicemente utilizzarne alcune foglie.

Le disporremo in luoghi strategici dove tendono ad annidarsi, come per esempio negli armadi o nei cassetti.

Dovrebbero pian piano allontanarsi dal nostro ambiente, anche se ogni 6 giorni circa sarà necessario sostituire le foglie.

Per prevenzione potremo anche mettere delle foglie d’alloro tra le pagine dei nostri libri, così li manterremo sempre lontani.

Altrimenti, in mancanza delle foglie d’alloro, potremmo utilizzare il suo olio essenziale, che risulta altrettanto efficace.

Dovremo solamente versare all’incirca 20 gocce di olio essenziale in uno spray con dell’acqua e spruzzarlo sulle zone in cui avremo notato la loro presenza.

Metodo alternativo

Potrebbe esserci d’aiuto sapere che i pesciolini d’argento sono amanti dell’amido.

Per questo potremmo sfruttare il loro punto debole scavando un incavo all’interno di una patata.

Posizioniamola per una notte intera in un luogo dove sono soliti annidarsi e probabilmente li troveremo all’interno della patata al mattino seguente.

