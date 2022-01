Siamo ormai a metà gennaio e ci siamo lasciati alle spalle le feste. Ora dobbiamo prepararci ad un lungo periodo senza vacanze, ma con tanto lavoro da fare. Siamo quindi curiosi di sapere che cosa ci aspetta nei prossimi mesi e soprattutto come si concluderà gennaio.

Secondo l’oroscopo, ci sono due segni che si possono rallegrare, perché questo mese si concluderà con felicità sotto tanti aspetti diversi. Vedremo, infatti, che Gennaio finirà con il botto per questi due segni zodiacali che troveranno amore, soldi, e serenità.

Ecco i segni fortunati

Partiamo dal primo dei segni fortunati, ovvero il Capricorno. Questo segno a gennaio inizierà a riprendere il controllo della sua vita.

Il 2021 è stato un anno difficile per tutti, Capricorno compreso, ma nel 2022 arriverà la rivalsa. Inizierà proprio a gennaio, quando innanzitutto questo segno si farà valere a lavoro. Farà notare a tutti che lavora duro e che ha raggiunto sempre risultati eccezionali. Questo messaggio arriverà chiaramente ai suoi superiori, che gli garantiranno un bell’aumento a partire da febbraio.

Anche sotto il profilo personale le cose vanno bene. In amore, potrebbe tornare un ex a tormentare il Capricorno, ma lui riuscirà a non farsi infastidire e passerà oltre, dimenticando per sempre la vecchia relazione. Probabilmente incontrerà anche una nuova fiamma, con cui vivere momenti di passione e gioia. Tutto questo, unito alle soddisfazioni professionali, gli donerà una grande serenità.

Ci sono buone notizie anche per un altro segno, ovvero il Sagittario.

Questo segno, infatti, rispetterà subito un buon proposito per il 2022: evitare spese inutili. Quindi, cancellerà degli abbonamenti che non usa mai e ridurrà le sue cene al ristorante. Inoltre, inizierà a tenere un budget settimanale che gli permetterà di capire meglio se sta spendendo troppo. In questo modo, otterrà nei prossimi mesi una sempre maggiore stabilità economica.

Sotto il profilo amoroso, il Sagittario può rallegrarsi, soprattutto se è in coppia. Gli ultimi mesi, infatti, potrebbero essere stati difficili, pieni di incomprensioni e problemi di alchimia.

A gennaio, però, tornerà la serenità, soprattutto perché il Sagittario riuscirà ad esprimere meglio al partner che cosa vuole da lui, e che cosa sta mancando nella coppia. Questo importante chiarimento porterà una felicità che il Sagittario non viveva da mesi.

