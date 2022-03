Mancano pochissimi giorni all’arrivo della primavera e già le temperature cominciano a salire e le giornate ad allungarsi. Gli alberi non sono più spogli ma compaiono le prime gemme e, alcuni di loro, sono già pieni di fiori colorati.

Ma con l’arrivo della bella stagione non possono mancare anche gli insetti fastidiosi che entrano continuamente in casa o rovinano i nostri momenti di relax all’aperto.

Questi animaletti durante le belle giornate non ci danno tregua. Abbiamo già visto come allontanare le vespe. Nelle prossime righe scopriremo come liberarci di zanzare, mosche e moscerini.

I repellenti naturali

Gli insetti volatili sono poco tollerati, non solo per il loro continuo ronzio. Pensiamo alle mosche, che entrano in contatto ogni giorno con germi e batteri. Ma anche le zanzare, che con le loro punture possono provocare delle bolle rosse pruriginose. Possiamo correre ai ripari comprando dei prodotti chimici repellenti, oppure utilizzare dei rimedi naturali.

Infatti, esistono degli arbusti che potrebbero aiutarci. Oltre alla citronella è possibile allontanare zanzare e altri insetti fastidiosi piantando in giardino la calendula, la monarda e la catalpa.

Partiamo dalla calendula, che molti già conoscono. Una pianta rustica che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di clima e terreno. La forma dei fiori dipende dalla varietà scelta, mentre il colore varia dal giallo, all’arancio, al bianco. Si semina in semenzaio a marzo e il trapianto in piena terra avviene in primavera inoltrata.

La calendula presenta dei fiori molto belli, che avrebbero la capacità di allontanare afidi, zanzare e altri insetti fastidiosi.

Oltre alla citronella è possibile allontanare zanzare, mosche e moscerini anche grazie a queste 3 piante dai fiori colorati

Non solo la citronella, ma anche la monarda potrebbe aiutarci. Parliamo di una pianta ornamentale dai bellissimi fiori molto profumati.

Anche le foglie sono particolari. Di colore verde scuro, con i margini dentellati che, se strofinate, emanano un gradevole profumo di menta.

I fiori della monarda attirano gli insetti utili, come le api e le farfalle, ma allontanano quelli dannosi come zanzare, mosche e moscerini.

L’ultima pianta che proponiamo è la catalpa. Parliamo di un albero di grandi dimensioni e quindi adatto ad un giardino molto ampio. Le sue foglie contengono una sostanza naturale che funge da repellente per le zanzare. Emanano un odore non percepito dall’uomo ma molto fastidioso per gli insetti.