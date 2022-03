Con l’imminente arrivo della primavera è finalmente giunto il momento di rinfrescare e riordinare tutta la casa. Per riuscire a gestire al meglio le pulizie di primavera è necessario organizzarsi e procedere per step, anche per più giorni se necessario.

Infatti, è molto più comodo pulire una stanza per volta, per essere sicuri di non tralasciare nulla senza affaticarsi troppo.

Tra i complementi d’arredo da lavare per primi ci sono sicuramente le tende interne.

Per avere tende perfette, pronte da sfoggiare per tutta la stagione, possiamo portarle in lavanderia o lavarle in lavatrice. Tuttavia, con il caro bollette degli ultimi mesi, potrebbe essere un’ottima soluzione quella di risparmiare e procedere con un lavaggio a mano. In questo caso, basterà soltanto munirsi di una bacinella, da riempire con dell’acqua, e di alcuni prodotti che sceglieremo in base al tessuto delle tende.

Ecco come lavare e stirare velocemente le tende di casa senza usare la lavatrice né il ferro da stiro

Per tessuti come il cotone o il lino, è sufficiente aggiungere nell’acqua un qualsiasi detersivo per lavatrice. È importante, però, evitare detersivi che abbiano al loro interno le cellulasi, una famiglia di enzimi. Con la loro azione, infatti, essi nel lungo periodo potrebbero deteriorare le fibre naturali, come appunto il cotone.

Chi ama il fai da te, invece, può autoprodurre un detersivo in casa, così da avere un maggiore controllo sui prodotti e un notevole risparmio.

In questo caso, possiamo realizzare una miscela unendo in un bicchiere:

100 ml di acqua;

80 g di detersivo per i piatti, un ottimo tensioattivo capace di emulsionare i grassi;

25 g di citrato di sodio liquido, che addolcisce l’acqua e fa lavorare meglio il tensioattivo;

10 g di carbonato di sodio, che aumenta l’alcalinità e potenzia l’azione del tensioattivo;

8 g di scaglie di sapone di Marsiglia, che riduce la schiuma prodotta dal detersivo per i piatti.

Nel caso di tessuti delicati, come la seta ad esempio, bisognerebbe invece utilizzare un detersivo liquido neutro specifico. L’importante è immergere le tende in acqua rigorosamente fredda così da non rovinare il tessuto.

Stirare senza ferro da stiro

Quindi, abbiamo visto che è possibile lavare le tende a mano, senza usare la lavatrice e risparmiando sull’energia elettrica. Tuttavia, se laviamo le tende in questo modo, potrebbero formarsi delle fastidiose ed antiestetiche grinze. Questo ci potrebbe quindi spingere ad utilizzare il ferro da stiro, ma non è sempre così.

Infatti, una volta eliminata la maggior parte dell’acqua (facendole asciugare all’esterno), possiamo appendere le tende ancora un po’ umide. Dopo di che, possiamo attaccare dei pesi alla base, in maniera tale che possano rimanere ben tese. In alternativa, si può utilizzare un comodo ferro da stiro verticale per ammorbidire le grinze con il vapore. Quindi, ecco come lavare e stirare velocemente le tende risparmiando sui costi dell’energia.