Le borse sono degli accessori molto amati dalle donne, sono poche quelle che possono farne a meno.

Alcune preferiscono non spenderci dei capitali, altre vantano una vera e propria collezione di borse firmate.

In qualsiasi caso il consiglio è quello di scegliere una borsa di ottima qualità, di lusso o meno, da poter utilizzare per molti anni. Una bella borsa anche se non firmata, infatti, sa rendere di classe qualsiasi outfit.

Ci sono alcuni capi di abbigliamento o, appunto, accessori su cui merita investire qualche soldo in più. Diventeranno oggetti iconici da tramandare di generazione in generazione.

Le più esperte potranno cimentarsi nell’acquisto di borse su siti di second hand come, ad esempio, Vestiaire Collective o Depop. In questo modo ci si potrà portare a casa borse iconiche a prezzi davvero molto interessanti.

Ma quali sono le 3 borse iconiche e di lusso su cui investire in questa stagione invernale?

Oltre alla Chanel ecco 3 modelli di borse firmate da comprare come investimento di lusso a 40 come a 60 anni

La Maison Gucci negli ultimi anni si è imposta sul mercato con moltissimi modelli. Tra questi uno dei più iconici è la rivisitazione di una borsa in puro stile anni ’50, la Gucci 1955 Horsebit. Si tratta di una borsa da portare a tracolla o a spalla a seconda del modello. Il successo che ha riscontrato è stato grandissimo tanto che dai classici modelli tinta unita o monogrammati si è passati anche a quelli colorati.

Dai modelli più classici in nero o bianco si passa a quelli con le G intrecciate o a quelli super colorati.

Le amanti della moda, poi, potranno scegliere quella da collezione nata dalla collaborazione “The Hacker Project” tra Gucci e Balenciaga.

Stella McCartney Falabella

Il secondo modello uscito ormai da qualche anno che merita ancora comprare è la famosissima Falabella di Stella McCartney.

Si tratta di una borsa prodotta in materiali alternativi alla pelle e caratterizzata da spesse catene come manico.

Per alcuni non si tratta di una borsa particolarmente comoda per via delle catene che potrebbero fare male alla spalla.

Il consiglio è quello di optare per la versione mini, una borsa piccola ma comunque molto capiente.

Bottega Veneta Cassette

Uno dei modelli che hanno spopolato nel 2021 è la Cassette proposta da Bottega Veneta. Una borsa comodissima grazie alla tracolla, disponibile in tantissimi colori e modelli. Dalla classica Cassette alla Padded fino alla Chain Cassette.

Si tratta di modelli molto belli e particolari, se si è al primo acquisto di lusso meglio optare per la Cassette o per la Padded. Il design pulito e semplice la renderà una borsa perfetta per tutti i giorni ma anche per la sera.

I colori disponibili sono moltissimi, dall’intramontabile nero ai colori più primaverili come l’arancione o l’azzurro. Quindi, oltre alla Chanel ecco 3 modelli di borse firmate da avere nel guardaroba per una collezione da urlo.