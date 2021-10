Ecco dove comprare borse di lusso spendendo poco per essere alla moda anche a 60 anni

Negli ultimi anni è tornato alla ribalta il vintage ma non bisogna pensare solamente ai classici “mercatini delle pulci”.

Nonostante continuino ad esistere, ormai a spopolare sono siti internet che si occupano dell’usato.

Il vintage, in tutte le sue forme, quindi sembra essere andato oltre rispetto alle cianfrusaglie e ai mobili antichi.

Tra tutti gli oggetti che si possono acquistare in questi mercatini virtuali una menzione d’onore meritano le borse. Le borse sono una vera e propria ossessione per molte donne che, in tanti casi, amano collezionarle. Questo nonostante in realtà ne basterebbero cinque modelli per essere perfette in ogni occasione.

Purtroppo le borse più esclusive, spesso, hanno dei prezzi proibitivi per chi vive con un normale stipendio.

Chi non può rinunciare ma ha a cuore portafoglio e, soprattutto, ambiente potrà optare per il vintage. Esistono siti internet specializzati che offrono numerosi pezzi a prezzi competitivi, il tutto sedute comodamente sul divano.

Molte ragazze giovani conoscono e acquistano vintage da sempre, ma anche chi ha qualche anno in più potrebbe affidarsi a questi siti. Tuttavia, spesso, chi ha superato gli anta fa più fatica a fidarsi. Ecco, però, dove comprare borse di lusso spendendo poco per essere alla moda anche a 60 anni.

Tra questi siti meritano di essere citati Depop e Vestiaire Collective. Sarà necessaria una attenta ricerca che, sicuramente, darà i suoi frutti e ci farà portare a casa una borsa di tendenza a prezzi mai visti.

Sarà sufficiente avere una connessione internet e uno smartphone per portarsi a casa borse esclusive anche a metà prezzo.

Da un lato troviamo Depop, molto semplice ed intuitivo da utilizzare. Dopo aver scaricato l’applicazione sarà sufficiente digitare nella barra di ricerca l’oggetto del desiderio.

Si potrà essere sia venditori che acquirenti e, in entrambi i casi, si riceveranno delle recensioni. Depop è una piattaforma che basa molto l’affidabilità degli utenti sui “feedback”.

Prima di procedere all’acquisto, infatti, si consiglia di verificare attentamente tutte le recensioni del venditore. Meglio diffidare di utenti che, senza recensioni, hanno in vendita solo oggetti griffati di tendenza in questo periodo.

Molto probabilmente si tratterà di una truffa, soprattutto se la richiesta sarà quella di pagare tramite PostePay.

La piattaforma vieta questo tipo di pagamento, sarà possibile procedere solamente attraverso Depop utilizzando PayPal.

Non solo Depop

Il sito migliore, a parere di chi scrive, per acquistare e vendere online oggetti di lusso è Vestiaire Collective.

Come nel caso di Depop si tratta di un’applicazione sulla quale è possibile trovare numerosi oggetti a prezzi vantaggiosi.

Si struttura, però, in maniera diversa dal momento che non sono presenti recensioni.

La tutela per l’acquirente arriva direttamente dal sito. Acquistando, infatti, è possibile aggiungere una decina di euro per spedire l’oggetto agli esperti di Vestiaire che ne controlleranno la conformità rispetto alla descrizione.

Nel caso in cui dovessero ravvisare delle differenze invieranno una e-mail per comunicarlo all’acquirente. A questo punto si potrà decidere di tenere l’oggetto e farselo inviare o rispedirlo al mittente.