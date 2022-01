Nell’ultimo report pubblicato su questo titolo ci chiedevamo quale sarebbe potuto essere il punto di approdo della proiezione ribassista in corso. Dopo oltre due mesi possiamo dire che la discesa di Mittel potrebbe aver trovato un buon punto di approdo dal quale ripartire. Di questo, però, ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Dal punto di vista della valutazione non possiamo dire molto. Non ci sono, infatti, analisti che coprono il titolo. Inoltre l’unico indicatore che esprime ottimismo sul titolo è quello relativo al Price to Book ratio. In questo caso Mittel risulta essere fortemente sottovalutata con un PB pari a 0,6 da confrontare con la media del settore pari a 2 per una sottovalutazione di oltre il 200%.

Un altro indicatore che rappresenta un ottimo biglietto da visita per il titolo è rappresentato dall’indice di liquidità. Nel caso specifico di Mittel, sia l’indice di liquidità di breve che quello di lungo sono superiori a 2 mostrando un ottimo stato di salute della situazione finanziaria.

Il rapporto prezzo/utili (PE), invece, è in linea con il valore medio del settore di riferimento.

La discesa di Mittel potrebbe aver trovato un buon punto di approdo dal quale ripartire: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mittel (MIL:MIT) ha chiuso la seduta del 27 gennaio a quota 1,51 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista, ma negli ultimi 2/3 mesi ha trovato un valido supporto in area 1,41 euro. Fino a quando questo livello resisterà alla spinta ribassista potremmo osservare a un repentino cambio di tendenza. In questo caso le quotazioni di Mittel potrebbero raggiungere area 2,8 euro, livelli che il titolo non vede dal 2011.

In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino al II obiettivo di prezzo in area 1,29 euro. La mancata tenuta di questo supporto, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento della massima estensione ribassista in area 0,96 euro, III obiettivo di prezzo.