Oltre alla cenere, per concimare l’orchidea e renderla sempre rigogliosa basterebbe questa bevanda casalinga ricca di potassio

L’orchidea è una pianta molto bella esteticamente, con cui molti di noi decidono di abbellire il proprio ambiente domestico. Proprio per questo potrebbe essere interessante conoscere questi semplici trucchi per coltivare le orchidee in casa in poche mosse.

Questa pianta può essere facilmente reperita nei vivai, nei negozi di articoli per la casa ed in quelli specializzati in giardinaggio. Prima di acquistare la pianta, però, è importante conoscerne le caratteristiche perché chiaramente necessita di cure e attenzioni per crescere rigogliosa.

Per prima cosa, è bene sapere che con la fine del periodo freddo, l’orchidea sarà pronta per la sua ripresa vegetativa. È importante che la pianta riceva tutti i nutrimenti di cui necessita, proprio per questo dovremo provvedere con la concimazione.

Oltre alla cenere, per concimare l’orchidea potremmo usufruire di preziosi rimedi naturali sfruttando alimenti ed ingredienti comuni in cucina o in casa.

Così come, per esempio, potremmo concimare il limone grazie alla combustione di questo materiale che ci scalda in inverno.

Ad ogni modo, se si hanno dubbi, basterà rivolgersi al proprio vivaista di fiducia, così non si rischierà di danneggiare inevitabilmente l’orchidea.

Per creare un concime naturale fatto in casa dovremo utilizzare la buccia di una banana, che solitamente gettiamo, e tagliarla a striscioline.

A questo punto potremo farla essiccare in forno oppure sotto al sole per circa due giorni o finché noteremo che pian piano la buccia inizierà a seccare.

Passato il tempo necessario, sarà il momento di mettere i pezzetti di buccia di banana nel mixer, riducendoli in polvere. Intanto facciamo bollire 200 ml di acqua ed una volta calda immergiamoci un cucchiaino di polvere di buccia, mescolando e attendendo che si raffreddi.

A questo punto otterremo un infuso di bucce di banana che quando sarà freddo verseremo nel vaso dell’orchidea.

Altrimenti, in mancanza della buccia di banana, potremo utilizzare l’acqua di cottura delle verdure che cuciniamo costantemente. L’acqua di cottura delle verdure, però, non dovrà essere salata, altrimenti potremmo causare danni irreparabili alla nostra pianta.

Un altro fertilizzante fatto in casa

Infine, è possibile utilizzare 2 cipolle, che solitamente abbiamo già in casa, eliminandone la buccia.

Dovremo solamente mettere sul fuoco una pentola con mezzo litro d’acqua, farla bollire per una decina di minuti e intanto versarci all’interno le cipolle sbucciate.

Passato il tempo necessario, l’acqua avrà preso una colorazione marrone e a questo punto attendiamo qualche minuto per far sì che si raffreddi.

Sarà il momento di filtrarla in uno spruzzino. Per diluirla, dovremo aggiungere mezzo litro di acqua.

Agitiamo la miscela prima dell’uso e spruzziamola sul terriccio delle orchidee.

