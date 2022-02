Con San Valentino all’orizzonte, molti di noi stanno riflettendo su cosa fare e su come trascorrerlo al meglio in compagnia della dolce metà. Qualcuno è alla ricerca del regalo perfetto, in grado di lasciare senza fiato il partner. Qualcun altro, magari, deciderà di organizzare una cena a lume di candela in casa. Tanti potrebbero approfittare del weekend precedente per programmare un romantico viaggetto. Dunque, se stiamo pensando di organizzare un viaggio in coppia ma abbiamo le idee poco chiare, possiamo lasciarci guidare dal segno zodiacale del nostro partner. Sono svariate le destinazioni: da città romantiche, ricche di arte e tradizione, a mete di mare, tra luoghi montani e viaggi on the road. Pertanto, ecco le mete perfette per ogni segno zodiacale per un romantico viaggio in coppia.

Il mare d’inverno

Alcuni segni zodiacali potrebbero preferire le destinazioni calde. Il sogno nel cassetto restano le Seychelles o le Maldive. Tuttavia, se il nostro partner è dell’Ariete o del Sagittario e vogliamo andare sul sicuro, potremmo dirigerci verso le magnifiche spiagge della Costa Blanca.

La Vergine potrebbe essere affascinata dalle città di mare, che le permettano comunque di andare alla scoperta di storia, tradizione e cultura. In Italia potrebbe esser attratta dal fascino di Napoli o Palermo.

Ecco le mete perfette per ogni segno zodiacale da raggiungere in coppia per un romantico viaggio da favola

Il Toro è un segno che ama il relax più totale. Per lui vacanza vuol dire comfort e benessere. Una romantica SPA o una zona termale è l’ideale per ricaricare le batterie e andare sul sicuro.

Il Cancro ama i luoghi lontani e da scoprire. Potrebbe essere attratto dai meravigliosi paesaggi e panorami tipici dell’Islanda, per un entusiasmante viaggio all’avventura.

Il Leone si riconosce nello sfarzo e nel lusso più sfrenato. La meta ideale, da gustare e amare fino in fondo, non può che essere Roma: la Città Eterna, anche se girata in pochi giorni è decisamente affascinante.

Il Capricorno preferisce destreggiarsi tra il relax di un caldo chalet di montagna e una discesa sugli sci lungo distese innevate. Un weekend sulle Alpi, sugli Appennini o sulle Dolomiti potrebbe essere il dono perfetto.

Curiosità e divertimento

Il Gemelli è un segno che ha bisogno di continui stimoli, essendo curiosi per natura. Per cui potrebbero essere affascinati da una città europea, ricca di storia ma anche tanto divertimento. Un fine settimana in una grande capitale europea, come Amsterdam o Praga, potrebbe fare al caso nostro.

Curiosità e ricerca dell’eleganza caratterizzano la Bilancia. L’ideale potrebbe essere un tour di qualche giorno lungo le colline del Chianti in Toscana, in un’esperienza suggestiva a stretto contatto con la natura.

Libertà, cambiamento e innovazione caratterizzano i nati sotto il segno dell’Acquario. Potrebbero essere attratti da città dinamiche ma innovative, come Milano o Londra.

Romanticismo puro

I nati sotto il segno dello Scorpione sono, come i Pesci, degli eterni romantici. San Valentino rappresenta la loro festività ideale. In entrambi i casi, per renderli felici dovremmo visitare le città romantiche per eccellenza. Parigi è il sogno nel cassetto, tuttavia saranno perfette anche la splendida Venezia o la città di Romeo e Giulietta: Verona.

Approfondimento

Una carrellata di occasioni sul lavoro e fortunate vincite potrebbero favorire l’Ariete e altri 2 segni zodiacali a febbraio