Oltre al solito detersivo, per un bucato in lavatrice profumato e brillante come non mai basta questo rimedio della nonna

È sempre piacevole aprire il nostro armadio e indossare dei capi che profumano di pulito, anche se questo non sempre avviene.

In questo periodo dell’anno, in particolare, la nostra casa ed il nostro armadio potrebbero essere umidi, trasmettendo un cattivo odore ai nostri capi.

Per questa ragione è importante sapere che per contrastare umidità e muffa negli armadi basterebbe questo insospettabile oggetto a cui pochi pensano.

Per far profumare i nostri capi già in lavatrice potrebbe esserci utile un metodo tramandato dalle nostre nonne.

Oltre al solito detersivo, per avere il bucato in lavatrice profumato e brillante come non mai basta questo rimedio della nonna

Ci sono diversi metodi che possono aiutarci ad ottenere un bucato profumato in modo naturale, anche grazie agli oli essenziali, che si rivelano preziosi alleati in casa.

Infatti, per profumare i nostri armadi, il bucato e purificare l’aria di casa potrebbe esserci utile questo sensazionale olio essenziale che non tutti conoscono.

Vedremo, però, che in questo caso ci serviremo semplicemente di una federa che non utilizziamo più e del sapone di Marsiglia.

Dovremmo avere solo una piccola accortezza, ovvero fare attenzione che la federa sia bianca o colorata a seconda del tipo di capi che stiamo per lavare.

Per iniziare il procedimento, dovremo utilizzare una ciotola e grattugiare al suo interno circa mezzo panetto di sapone di Marsiglia.

A questo punto, dovremo inumidire leggermente la federa che avremo scelto e versare al suo interno il sapone di Marsiglia in scaglie.

Dopodiché dovremo semplicemente mettere la federa nel cestello e avviare il nostro consueto ciclo di lavaggio.

È importante, però, fare attenzione alla temperatura che imposteremo perché, se troppo bassa, le scaglie potrebbero non sciogliersi completamente.

Quando tireremo fuori i capi dalla lavatrice saranno perfettamente puliti e profumati grazie a questo metodo semplice ma efficace.

Oltre al solito detersivo, per un bucato in lavatrice profumato e brillante come non mai basta questo rimedio della nonna che non tutti conoscono.

Tolti i capi dalla lavatrice, dovremo poi fare molta attenzione al modo in cui li stendiamo.

È importante non ammassarli gli uni con gli altri e, in mancanza di spazio, è fondamentale sfruttare un altro stendino.

Inoltre, in queste giornate invernali, in presenza di sole e vento sarebbe consigliato stendere i panni all’aperto per favorire un’asciugatura rapida.

Oltre all’asciugatrice, per asciugare velocemente il nostro bucato in inverno basta questo trucchetto della nonna