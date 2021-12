Dopo il forte calo di ieri oggi le Borse si sono riscattate con un deciso rimbalzo. I mercati azionari sembrano avere dimenticato i timori di ieri nonostante i contagi da Covid aumentino ancora. Anche Milano è rimbalzata grazie a molte azioni acquistate a piene mani dagli operatori. Tra queste una in particolare è tornata a correre dopo molte sedute al di ribasso. Il crollo di ieri sembra dimenticato, le Borse archiviano la paura Omicron e rimbalzano e a Piazza Affari svetta questo titolo.

Eppure, si moltiplicano le dichiarazioni di nuove restrizioni, lo stesso presidente dell’OMS ha invitato a non festeggiare il Natale e il Capodanno. Oggi le Borse hanno aperto tutte in deciso rialzo nonostante la chiusura negativa di Wall Street. Quello che è accaduto nella seduta di lunedì oggi è successo al contrario. L’ondata dei rimbalzi è partita nella notte europea dalle Borse asiatiche. Poco prima che le Piazze del Vecchio Continente avviassero le contrattazioni, la Borsa di Tokio aveva chiuso con un robusto rialzo del 2%.

Questa iniezione di fiducia si è trasferita ai listini europei che hanno avviato gli scambi in deciso rialzo. Al termine tutte le principali Piazze europee hanno chiuso con un rialzo superiore al punto percentuale. L’Euro Stoxx 50 ha guadagnato oltre l’1,6%. L’indice tedesco Dax ha chiuso in guadagno di oltre l’1,3%. Lo stesso identico risultato lo hanno realizzato le Borse di Parigi e Londra, salite dell’1,3%. Al momento della chiusura dei listini in Europa, i tre indici della Borsa statunitense erano in rialzo di circa l’1,3%.

Le Borse archiviano la paura Omicron e rimbalzano e a Piazza Affari svetta questo titolo

Anche la Borsa italiana ha avuto una seduta molto brillante. Il listino italiano è stato ancora una volta il migliore tra quelli principali in Europa. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con un rialzo dell’1,8% a 26.653 punti. In una precedente analisi avevamo accennato alla possibilità del rimbalzo nel caso si fosse verificato uno specifico scenario. Ne abbiamo parlato nell’articolo: “Se a Piazza Affari questo scenario si realizzasse i prezzi della Borsa possono scattare al rialzo”. Nella seduta di oggi la condizione prevista si è realizzata e i prezzi del Ftse Mib hanno raggiunto esattamente il target indicato nell’articolo.

Nella seduta odierna solamente 5 titoli hanno chiuso in terreno negativo tra le blue chip. Tra questi c’è Diasorin che ieri era aveva avuto la performance migliore. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione che hanno fatto meglio ci molte delle azioni che ieri erano state vendute e a piene mani. Tra queste Stellantis e CNH Industrial. In deciso rialzo anche Eni e Saipem, che con il rialzo del 4,1% è stata l’azione con il maggiore guadagno tra le blue chip.

Forti acquisti si sono riversati anche su tre dei maggiori titoli bancari, Unicredit, Banco BPM e BPER Banca. Tutti e 3 i titoli hanno segnato rialzi tra il 3,2% e il 3,5%. Fuori del paniere del Ftse Mib da segnalare il forte rimbalzo di Juventus, che ha guadagnato oltre il 6%. L’azione lunedì ha toccato il minimo degli ultimi 4 anni e mezzo.

