Con gli ultimi giorni dell’anno arrivano anche notizie fresche sul fronte rinnovi di bonus e promozioni. Questa novità, in particolare, renderà felici moltissimi viaggiatori e consumatori. Perché il rischio era quello di vanificare tanti sforzi. Fino a pochi mesi fa, infatti, sembrava che il 31 dicembre 2021 fosse l’ultima giornata utile. Eppure non è così, visto che hanno prorogato il programma MilleMiglia con un parziale dietrofront rispetto alla decisione comunicata pochi mesi fa.

Il rischio infatti era che con il recente avvicendamento societario di Alitalia con la nuova compagnia ITA Airways, passasse anche la possibilità di accumulare miglia. Ma vediamo in sintesi per quali viaggi continuerà a valere l’accumulo e l’utilizzo delle miglia e fino a quando potrà essere speso il relativo importo.

Ottime notizie perché è stato prorogato il bonus legato all’utilizzo di questo popolare programma

La lieta notizia è arrivata agli utenti direttamente sulla casella email. In base al programma MilleMiglia, infatti, i voli ed i servizi effettuati dalla compagnia di bandiera Alitalia e da altri partners internazionali, confluivano in un pacchetto che poteva essere utilizzato. Con questo tesoretto si potevano acquistare voli, servizi e pernottamenti a prezzo agevolato. Inoltre era prevista l’opportunità di raddoppiare il bonus organizzando il viaggio su lastiminute.com e scegliendo un volo che fosse gestito da alcune compagnie specifiche. Tra queste vi erano Air France, Middle East Airlines e KLM.

Ad oggi il sistema di accumulo di bonus rimane in piedi. Ci sarà, però, un’importante differenza. Infatti, la nuova compagnia ITA, viste le regole europee riguardanti la continuità delle aziende, non potrà partecipare. Italia Loyalty S.p.A, la società che si occupa della gestione del programma, ha però comunicato che nonostante questo si prorogherà il programma per altri 6 mesi. Dunque ottime notizie perché è stato prorogato il bonus legato all’utilizzo di questo popolare programma.

Fino a quando si potranno utilizzare i punti accumulati

Si spostano dunque di 6 mesi le lancette per tanti utenti. Il programma infatti sarà valido fino al 30 giugno 2022. Questa data rappresenta il termine ultimo per poter accumulare le miglia. Invece le promozioni potranno essere utilizzate e prenotate fino al mese successivo, dunque il 31 luglio 2022. Se questa data rappresenterà la fine del celebre programma ancora non è invece dato saperlo. Fino ad ora sono state varie le proroghe avvenute progressivamente nel tempo.

Secondo Agi al programma sono iscritti circa 6 milioni di clienti, dei quali l’80% italiani. Ciò porta a considerare MilleMigliail maggiore e più esteso programma di fidelizzazione operante all’interno del nostro Paese.