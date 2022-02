Oltre al Leone, la generosa Luna piena del 16 febbraio porterà tanta fortuna e ricchezza a questi 7 segni dell’oroscopo

La Luna piena è un evento che non si può ammirare tanto spesso nei nostri cieli. Avviene quando questo satellite della Terra finalmente non si mostra solo a metà o in uno spicchio, ma nella sua interezza davvero splendente. Si chiama anche plenilunio e avverrà tra pochi giorni, il 16 febbraio alle 17:57 ore italiane.

Questa Luna piena di febbraio, battezzata “delle nevi” dai nativi americani, in quanto presagio di forti nevicante, avrebbe una particolare influenza sull’oroscopo. Infatti, avverrà in corrispondenza di un segno di fuoco, quello del Leone.

Per questo motivo si respirerà un’atmosfera carica di energia, determinazione, forza, ingegnosità e coraggio che coinvolgerà tutti e 12 i segni zodiacali.

Tra questi, però, alcuni brilleranno come una vera stella polare e beneficeranno del fortunato bacio della Dea bendata. Quali? Andiamo subito a scoprirlo, per vedere se anche noi facciamo parte di questo numeroso gruppo.

Oltre al Leone la generosa Luna piena del 16 febbraio porterà tanta fortuna e ricchezza a questi 5 segni dell’oroscopo

Diciamo subito che il cielo del 16 febbraio sarà particolarmente ricco. Infatti, oltre alla Luna piena, avremo Marte e Venere congiunti in Capricorno.

La signora dell’amore e il pianeta rosso fuoco, che travolge tutto con dinamicità e impulsività, saranno insieme come una coppia e faranno scintille. Ciò significa che l’atmosfera si farà calda e l’oroscopo, con i suoi protagonisti, verrà travolto da ondate di passione amorosa. Innanzitutto, beneficeranno di queste insolite combinazioni astrali proprio Leone e Capricorno.

La Luna piena in Leone renderà questo segno invincibile e scatenato. A lavoro si riusciranno a raggiungere importanti traguardi professionali ed economici. In amore, al contrario, fiato sospeso perché potrebbe arrivare quella svolta che si aspetta da tempo.

Un segno di terra

Marte e Venere in Capricorno trasporteranno proprio questo segno di terra “tre metri sopra il cielo”. Saranno un mercoledì e un fine settimana di super passione dove il Capricorno diventerà un vero conquistatore a proprio agio con sé stesso.

Un altro segno di fuoco

Oltre al Leone la generosa Luna piena premierà anche il Sagittario. Le energie saranno al top e infatti sarà un continuo succedersi di idee, proposte e avventure.

Inoltre, questo sarà il momento per ritrovare la tenacia giusta e la grinta per immergersi in nuovi progetti ambiziosi.

I segni d’aria trionfano

L’intera tripletta che ha come elemento l’aria potrà cantare vittoria. Per i nati sotto il segno dei Gemelli finalmente arriverà quella novità tanto sperata, in amore, a lavoro o in famiglia. Contemporaneamente riusciranno a trovare anche la forza per inseguirla e godersela fino alla fine.

La Bilancia, invece, rimarrà in pieno equilibrio nonostante qualche disavventura che non scalfirà il suo buon umore e la pace interiore.

Infine, l’Acquario mostrerà a tutti un aspetto del proprio carattere spesso represso diventando sfrontato e coraggioso.

Iniziando a diventare più “confident” con queste nuove qualità, riuscirà a farsi avanti con il capo o con l’amato.

