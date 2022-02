Molti di noi proprio dal 2020 hanno iniziato a consultare l’oroscopo. Questo evento è coinciso e si spiega con l’avvento della pandemia. Un po’ come passatempo, un po’ per gioco ci rivolgiamo alle previsioni astrali nella speranza di ricevere qualche indicazione sul futuro che ora ci appare così incerto. Gli astrologi ci spronano sempre a verificare quando le posizioni dei pianeti in cielo ci suggeriscono. Quindi bisogna sempre agire fiduciosi nel domani con un suggerimento sulle occasioni da poter cogliere. Gli eventi a cui ci dobbiamo preparare sono per la settimana saranno sostanzialmente due. Si verificherà la congiunzione di Venere con Marte per martedì 15 e la Luna Piena in Leone il 16 febbraio. Scaldano i motori alcuni segni zodiacali per cui tutto diventerà più chiaro nei prossimi giorni. E nel frattempo oggi Saturno favorisce la Bilancia.

La Bilancia

Molti di noi avranno sperimentato cosa significhi avere Saturno contro. Ormai dal noto film di Ozpetek la locuzione “Saturno contro” è diventata un presagio di sventura. Possiamo dire che non se ne infila una per il verso giusto. Bene, i nati sotto il segno della Bilancia oggi si troveranno esattamente nella situazione opposta. I nati nelle prime due decadi potranno contare su accadimenti favorevoli in amore e in tutti i risvolti della propria vita sentimentale. Gli astrologi indicano successo senza rivali in nuove conquiste. Anche nella carriera e nella vita professionale i Bilancia avranno l’occasione di portare a frutto le proprie competenze. La Bilancia saprà mettere in campo nuove idee che conquisteranno il favore degli astri e potranno concretizzarsi.

Scaldano i motori questi segni zodiacali per la Luna piena in Leone e si preparano a battere cassa e riscuotere ciò che gli spetta

La grande attesa per la giornata di domani per i nati sotto il segno del Toro è quasi finita. Da domani, infatti, Giove si allea con Urano per spianare ogni difficoltà. Se fino ad ora il Toro ha avuto dei momenti di ripensamento di alcuni lati della propria vita, ora è arrivata la potenza di Giove. Ci penserà il Pianeta dell’Abbondanza a spianare la strada verso il cambiamento. A dar man forte sarà la congiunzione di Venere e Marte per prendere decisioni importanti. Mercoledì con Luna piena sarà il momento di stare finalmente di più in famiglia.

Per il Cancro, la Luna Nuova di mercoledì sarà il momento per prendere una decisione a livello delle finanze. Il Leone invece grazie alla Luna Piena nel proprio segno potrà contare su maggiore forza fisica. Quando c’è energia, il re dello Zodiaco non ha bisogno di altro e potrà riprendere ossigeno anche dal punto di vista finanziario. L’Ariete dopo un anno in cui ha tenuto un basso profilo, con la congiunzione di Venere e Marte, darà sfogo alla propria creatività. È arrivato il momento per far valere le proprie idee in campo professionale.

Approfondimento

