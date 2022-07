I formaggi fanno ingrassare? Molti potrebbero rispondere di sì. La verità è che non esistono cibi che fanno ingrassare o dimagrire. Quello che genera aumenti, perdite o mantenimenti del peso sono le condotte alimentari nel medio-lungo periodo. Certo non un singolo alimento, a patto che sia collocato nell’ambito di una dieta contraddistinta dall’equilibrio.

Non troverebbe dunque riscontro quella che, per certi versi, è una tendenza alla demonizzazione dei formaggi e dei latticini in genere. Non si può mangiarne in abbondanza, ma ci sono i presupposti per beneficiare del loro gusto senza generare danni alla salute e alla forma fisica. E allora ecco quanta mozzarella, formaggio e yogurt si potrebbero mangiare se si vuole mantenere un regime alimentare che sia sano.

Le quantità per non avere effetti sulla salute

Sul sito della Fondazione Veronesi è presente un articolo in cui si parla delle quantità consigliate. Si indicano delle linee guida secondo cui si potrebbe arrivare a consumare tra 1 e 3 porzioni giornaliere da 125 ml per latte e yogurt. Per quel che riguarda, invece, i formaggi freschi se ne potrebbero mangiare 1 o 2 volte a settimana porzioni da 100 grammi. Eventualmente, questa quantità potrebbe trovare una sostituzione con 50 g di formaggio stagionato, sempre alla settimana. Si ritiene che queste dosi non sarebbero in grado di avere un “effetto marcato sulla salute globale”.

Va detto che le porzioni e le quantità citate sono indicative. Servono a indicare delle linee guida che consentano di non generare rischi che potrebbero, ad esempio, derivare da un eccessivo consumo di latticini.

Chi volesse sapere qualcosa sulle quantità specifiche legate alla propria condizione e al proprio obiettivo nutrizionale dovrebbe sempre rivolgersi ad un nutrizionista.

Ecco quanta mozzarella, formaggio e yogurt si potrebbero mangiare in una dieta sana ed equilibrata

Da quanto si evince, dunque, non sarebbe corretto immaginare di dover escludere necessariamente i latticini dalla propria dieta. A patto che non ci siano problemi di base di chi deve consumarli.

Nella maggior parte dei casi, dunque, un paio di volte alla settimana si vuole mangiare tranquillamente una fresca caprese. Così come non sarebbe un problema scegliere il latte a colazione o uno yogurt a merenda.

Resta, ovviamente, il consiglio di farsi seguire da un esperto qualora si abbia una condizione particolare. O, ancor di più, se si ha l’obiettivo di dimagrire.

Anche, perché, anche alimenti sanissimi rischiano di celare delle insidie. La banana, ad esempio, è un ottimo alimento, ma ci sono dei casi in cui bisogna considerare le controindicazioni. Circostanze che sottolineano come la nutrizione sia una disciplina scientifica molto complessa.

