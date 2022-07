Il bucato è un’operazione che, per tanti, rappresenta un vero problema. Anche se le moderne lavatrici sono predisposte per aiutarci in tutti i modi, gli errori, per tanti, sono all’ordine del giorno. O, per meglio dire, del lavaggio.

Ed è un dispiacere vedere i nostri abiti preferiti che, lavaggio dopo lavaggio, perdono, man mano, colore. Quel bel rosso brillante, ad esempio, che ci aveva conquistato, si è trasformato in pallido arancione. E lo stesso vale anche per altri colori stinti.

Non è l’aceto, questa volta, l’ingrediente segreto che dobbiamo usare

E, come se non bastasse, capita anche che i capi perdano il loro colore finendo per contagiare gli altri. Ovvero, restituendoci un bucato monocolore, magari rosa pallido, o azzurrino mare. Questo dipende anche dalla qualità di certi vestiti che finisce per penalizzare il capo, non trattenendo il suo colore.

Insomma, non sempre è colpa nostra, di errori fatti da noi, ma di un problema nato già a monte. Anche se, ad esempio, per avere un bucato morbido anche senza ammorbidente basta seguire dei trucchi. Quindi, che fare? Il bucato non è un Gratta e Vinci dove sperare di azzeccare la centrifuga giusta. A volte, bastano dei piccoli accorgimenti per prevenire. Che, anche in questo caso, è decisamente meglio di curare.

In pochi sanno che per non far perdere il colore ai tessuti in lavatrice il trucco imbattibile è sfruttare un ingrediente che abbiamo in cucina. Che non è il solito aceto, come potremmo immediatamente pensare, ma un alimento decisamente sorprendente. Anche perché, di solito, lo usiamo per insaporire i piatti, soprattutto gli arrosti e, in generale, tutti quelli a base di carne. Anche se con le patatine fritte e con alcuni filetti di pesce non guasta. Ebbene, l’ingrediente segreto che abbiamo in dispensa, da mettere in lavatrice, è l’alloro.

Per non far perdere il colore ai tessuti in lavatrice il trucco imbattibile è usare questo impensabile ingrediente segreto che abbiamo in dispensa

Incredibile, ma vero. Le foglie di alloro, unite al bicarbonato e all’acqua calda, hanno il potere di proteggere i nostri capi dallo scolorirsi. Ovviamente, non dobbiamo mettere direttamente l’alloro nella lavatrice, altrimenti sai che pasticcio. Il procedimento esatto per sfruttarlo è un altro.

In una pentola, dovremo mettere una decina di foglie di alloro e 4 cucchiai pieni di bicarbonato. Mettiamo dell’acqua per riempire la pentola e facciamo bollire. Lasciamo sobbollire per 15 minuti ancora, in modo che l’alloro possa rilasciare le sue proprietà. A questo punto, spegniamo e lasciamo che l’acqua diventi tiepida.

Versiamo il tutto in un catino e immergiamo i capi che sono più a rischio di scolorirsi per almeno un giorno. Sciacquiamoli e solo ora li possiamo lavare in lavatrice. Finalmente non dovremmo avere più problemi di bucato stinto.

