Il weekend è finalmente arrivato e possiamo goderci un po’ di meritato riposo dopo una settimana estenuante. Ciascuno ha le sue preferenze su come trascorrere il fine settimana e alle passeggiate immersi nel verde, altri preferiscono dedicarsi alla casa.

C’è una cosa, però, che unisce gli amanti delle giornate all’aria aperta e gli appassionati casalinghi: il cibo. Si sa, infatti, che il pranzo della domenica è una tradizione intramontabile per chiunque e non si riuscirebbe proprio a farne a meno.

Il piatto tipico di ogni pranzo domenicale che si rispetti è una bella porzione di lasagne fumanti e deliziose che scaldano cuore e pancia. È vero, è il piatto tipico per eccellenza, ma non sarebbe il caso di cambiare e provare qualcosa di diverso? Anche in vista della primavera, avremmo bisogno di pietanze certamente gustose e sostanziose, ma magari un po’ più leggere.

Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una ricetta deliziosa e non troppo pesante per accogliere al meglio l’arrivo della bella stagione.

Un manicaretto che sembra una bellissima torta di riso, che farà felice tutta la famiglia. Scopriamo cosa ci serve e quanto è facile da preparare.

Non è più tempo di lasagne la domenica, meglio questo filante riso al forno da mangiare anche il giorno dopo

La nostra ricetta prevede pochissimi ingredienti, semplici e probabilmente già nelle nostre case.

Ecco di cosa avremo bisogno e come procedere:

650 grammi di riso;

½ litro di salsa;

100 grammi di parmigiano grattugiato;

250 grammi di scamorza;

1 uovo;

olio, sale, zucchero e basilico q.b.

Procedimento:

Per prima cosa, cuociamo il riso e non appena pronto, lasciamolo riposare per 5 minuti. Nel frattempo, condiamo la salsa con un po’ di basilico, olio, sale e zucchero e uniamola al riso. Mescoliamo, aggiungiamo sia l’uovo che un cucchiaio di parmigiano e continuiamo a mescolare.

Tagliamo la scamorza a pezzetti e dividiamo il riso in due parti. Prendiamo una teglia, copriamola con della carta forno e versiamo il primo strato di riso. Aggiungiamo anche la scamorza a pezzi, chiudiamo con la restante parte del riso e spolveriamo altro parmigiano in superficie.

Inforniamo per circa un’ora a 180 gradi e controlliamo di tanto in tanto.

Non è più tempo di lasagne, ma è tempo certamente di questo delizioso riso al forno. E possiamo gustarlo anche il giorno dopo, perché si conserva perfettamente e, anzi, forse sarà addirittura più buono.

Approfondimento

Non il solito pomodoro ma questo sugo ai datterini gialli e un ingrediente speciale allieta i pranzi dell’ultimo minuto