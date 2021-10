Sono pura bontà questi soffici dolci fragranti e profumati pronti in pochi minuti

Cominciano le piogge e le giornate più uggiose e cosa c’è di meglio che preparare un dolce al forno. È un momento da condividere con tutta la famiglia, anche per passare qualche ora tutti insieme. Una scusa golosa per invitare amici in casa, per scambiare due chiacchere e magari vedere un bel film su Netflix.

Certo, dopo molti sforzi per rimanere in forma, non potremo buttare al vento tutti i sacrifici, ma non per questo bisogna rinunciare ad un dessert. La soluzione ideale sarebbe quella di realizzare qualcosa di non troppo calorico, magari in formato monodose, per non fare scorpacciate infinite di torte e tiramisù. Possiamo approfittare degli agrumi, che hanno poche calorie e sono profumatissimi, insieme a un altro delizioso ingrediente, la ricotta vaccina. Infatti è meno calorico di altri derivati del latte ed è ricco di proteine. Se utilizzata in determinate quantità, potremo evitare di assumere troppi grassi.

Per fare un piccolo dolce leggero e profumato, genuino e goloso, potremmo realizzare un muffin al profumo di agrumi, che conquisterà tutti, grandi e bambini. Sono ideali per la colazione, per la merenda e anche come dolcino dopo i pasti. Il procedimento è semplice, non richiede troppo tempo ed è adatto anche a chi non ha molta esperienza in cucina.

Gli ingredienti per preparare circa 10 piccoli muffin sono:

150 gr di farina 00;

125 gr di ricotta di mucca;

40 gr di stevia o 80 gr di zucchero di canna;

40 gr di latte;

un uovo e un tuorlo;

il succo di un limone e la scorza;

il succo di un’arancia e la scorza;

½ bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo e gocce di cioccolato facoltative (per la guarnizione).

Laviamo bene gli agrumi per grattugiare la buccia in tutta tranquillità ed estraiamo il succo. Montiamo le uova con lo zucchero in una ciotola, fino a creare una crema spumosa, poi potremo aggiungere gli agrumi, il latte la ricotta. Mescoliamo energicamente e aggiungiamo poco alla volta la farina e il lievito, setacciandoli. L’impasto deve essere cremoso e senza grumi, se vogliamo ottenere dei muffin come in pasticceria.

Per evitare di imburrare il classico stampino, meglio utilizzare quello in silicone con pochissimo burro. Versiamo l’impasto fino a riempire ¾ dello stampo e inseriamo nel forno preriscaldato a 180° per 15-20 minuti, nella modalità ventilata. Controlliamo sempre da fuori il colore dei nostri dolcetti, perché ogni forno potrebbe avere tempi di cottura leggermente diversi. Aspettiamo che si raffreddino e poi serviamo con o senza guarnizione in un bel piatto.

Come potremo vedere, sono pura bontà questi soffici dolci fragranti e profumati pronti in pochi minuti.