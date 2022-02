Oltre al basilico, ecco altri 5 stratagemmi naturali per allontanare le fastidiosissime mosche da casa, senza utilizzare pesticidi tossici

Con l’inizio della bella stagione e delle giornate calde, iniziano a riapparire gli insetti. Uno dei più fastidiosi in assoluto è la mosca, così sporca e ronzante da farci perdere davvero la pazienza. Tuttavia, utilizzare troppo spesso degli spray pesticida potrebbe essere controproducente per la nostra salute, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Pertanto, meglio ricorrere anche a rimedi naturali, che potremo tranquillamente posizionare nei posti “a rischio”, ottenendo ugualmente l’effetto sperato. Uno di quelli più comunemente utilizzati è il basilico. Basta tenerne un vasetto sul davanzale della finestra per ostacolare l’entrata degli insetti.

Tuttavia, questo non è l’unico rimedio fai da te a cui poter ricorrere. Se, ad esempio, si vuole agire in maniera più drastica, basta procurarsi uno spray, da riempire con acqua e sapone liquido. In alternativa al sapone, si può utilizzare il detersivo per i piatti. Un cucchiaio di uno dei due va aggiunto a mezzo litro d’acqua e il pesticida naturale è pronto per l’utilizzo.

Gli altri rimedi naturali efficaci contro le mosche

Oltre al basilico, ecco un secondo rimedio molto utilizzato: l’olio essenziale di eucalipto da inserire in un brucia essenze. Il vantaggio è che si esalerà un buon profumo, molto sgradito agli insetti e in particolare a mosche e zanzare. Basta utilizzarne 5 gocce e il gioco è fatto. Ancora, tra gli altri 5 stratagemmi naturali, abbiamo il macerato di aceto e menta, che si ottiene così. Basta lasciare macerare alcune foglie di menta insieme a dell’aceto, in un barattolo, per una settimana. Poi, diluire in acqua la soluzione ed utilizzarla in uno spray da spruzzare a tempo debito per allontanare le mosche.

Quarto rimedio efficace è il pepe, il cui odore è molto sgradito alle mosche. Anche in questo caso, basterà versarne una piccola quantità in dei vasetti, collocandoli sui davanzali, o nei luoghi di maggiore affluenza. In alternativa, sarebbe utile riporre, sempre sul davanzale della finestra, la piantina di pepe. Infine, ultimo efficace stratagemma è rappresentato dalla composizione: limone e chiodi di garofano. Questo mix farà impazzire le mosche. Anche qui, andremo a posizionare, nei luoghi interessati, delle ciotoline con spicchi di limone in cui inserire qualche chiodo di garofano. Insomma, questi fantastici rimedi fai da te ci consentiranno di risolvere il problema “mosche” in maniera economica ed ecologica.

