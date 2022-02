Non sempre la carne che consumiamo è un piatto grasso o indigesto. Certo, ci sono dei tagli di carne rossa che proprio grazie alla loro parte grassa conquistano i palati più raffinati. Pensiamo alla bistecca alla fiorentina o alla bistecca all’occhio di costa, che con quella sfera di grasso trova un equilibrio gustativo unico in padella o sulla brace.

Tuttavia, ci sono delle carni magre che possiamo insaporire con delle ricette leggere a base di spezie e di verdure.

Non sempre serve la panna o il burro per cucinare una carne gustosa e raffinata. In particolare, avremo un’esplosione di sapori e di gusto con questa carne magra cotta con ingredienti di origine vegetale.

Ingredienti

400 grammi di fettine di pollo;

250 grammi di passata di pomodoro;

olio extravergine di oliva a piacimento;

origano e paprika ungherese dolce;

sale fino, pepe nero e aglio.

Esplosione di sapori e di gusto con questa carne magra e un ingrediente particolare

Questa ricetta è un adattamento della più famosa ricetta alla pizzaiola. Ciò che cambia è la carne bianca e non rossa e l’aggiunta della paprika dolce, per dare un tocco di gusto in più.

Per cominciare, versiamo un filo d’olio extravergine di oliva in un tegame e, mentre l’olio si scalda, aggiungiamo lo spicchio d’aglio tagliato a metà. Che sia in camicia o no poco importa e, dunque, lasciamo al Lettore questa scelta.

A questo punto aggiungiamo la passata di pomodoro e dell’acqua per allungare un po’ il sugo. Mettiamo sale e pepe e facciamo cuocere per una decina di minuti a fuoco anche alto.

Uniamo ora le fettine di carne e cerchiamo di vederle completamente immerse nella salsa.

Ora, aggiungiamo sia la paprika sia l’origano e copriamo la carne con un coperchio. Ricordiamoci solo di girare le fettine a metà cottura che all’incirca significa 8 minuti.

Prima di servire, però, dobbiamo controllare che il sugo sia denso e che le fettine siano cotte bene all’interno. Dunque, proviamone una tagliandola a metà. Per il resto, il piatto è pronto.

Vino da abbinare

Il vino perfetto per questo piatto arriva dalla Liguria. Parliamo del Rossese di Dolceacqua, vino rosso molto delicato ma che riesce comunque a imporsi sulla paprika e sul pomodoro. Non va decantato e si può stappare anche pochi secondi prima del pasto.

