È molto importante uscire di casa sempre preparati per fare buona impressione e per sentirci a nostro agio con noi stessi.

Specialmente al mattino non è facile ritagliarsi il tempo per truccarsi, nonostante sia indispensabile per iniziare bene la giornata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non è necessario truccarsi troppo, potrebbe essere sufficiente trovare il tempo per mettersi la matita, del mascara, del rossetto e dell’ombretto, dopodiché saremmo pronti.

Inoltre, pochi sanno come mettere la matita per intensificare lo sguardo in una sola mossa, ma potrebbe fare la differenza sul nostro look.

Non solo l’eyeliner, per impreziosire il nostro sguardo basterebbe questo ombretto che ci renderà irresistibili a tutte l’età

Nel prepararci dovremmo valutare se ci trucchiamo sobriamente per andare al lavoro o per uscire alla sera, nel qual caso opteremo per qualcosa più luminoso.

Ovviamente, un grosso aiuto ci verrà dato dagli ombretti che ci consentono di realizzare sfumature particolari ed originali, sfruttando al meglio la luce.

Ecco perché l’ombretto shimmer ci sarà d’aiuto, essendo molto scintillante, proprio perché contiene pigmenti brillanti in grado di dare maggiore valore al nostro sguardo.

Bisogna però fare particolare attenzione alla scelta del colore, che dovrà adattarsi bene al nostro viso ed agli abiti che andremo ad indossare.

Non dimentichiamo di essere molto cauti mentre ci trucchiamo, in quanto potremmo rischiare di spargere i brillantini sul resto del viso.

Per questa ragione, potremo utilizzare della cipria in polvere che possa nasconderli efficacemente, evitando di fare brutte figure.

Quest’ombretto solitamente deve essere abbinato ad altri prodotti, come per esempio degli eyeliner, proprio per creare i giusti punti luce.

È importante però conoscere questo incredibile metodo per applicare efficacemente l’eyeliner e ottenere dei risultati straordinari in poche mosse e senza difficoltà.

In questo modo valorizzeranno efficacemente il nostro make up che sarà perfetto da utilizzare in varie occasioni come, per esempio, festeggiare la fine dell’anno.

Non solo l’eyeliner, per impreziosire il nostro sguardo basterebbe questo ombretto che ci renderà irresistibili a tutte l’età, sfruttando il colore giusto per noi.

Come procedere con il suo utilizzo

Per valorizzare il nostro sguardo, per prima cosa sarà importante riconoscere i punti luce generalmente situati nella parte centrale della palpebra, al disotto del sopracciglio.

Successivamente, utilizziamo del primer occhi che sarà un prezioso alleato per dare più colore e migliorare la resistenza dell’ombretto.

Sarà arrivato il momento di stendere l’ombretto shimmer, aiutandoci con un’apposita spugnetta spesso in dotazione.

Infine, non ci resterà che concludere il nostro trucco utilizzando un eyeliner oppure la matita per gli occhi, se preferiamo, e successivamente passando sulle ciglia del mascara.

Approfondimento

Chi ha gli occhi verdi dovrebbe utilizzare questi semplici trucchi per metterli in risalto