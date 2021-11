Visto l’andamento della settimana in corso, per Eurotech si prospetta un’ultima parte dell’anno all’insegna dell’euforia rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, in una sola seduta il titolo ha rotto due importantissimi livelli tra area 5,25 euro e 5,5 euro. In questo modo si sono creati tutti i presupposti per una ripartenza al rialzo che ha come sua massima estensione area 10,25 euro (III obiettivo di prezzo). Il titolo, quindi, ha un potenziale rialzista di oltre l’80%. Affinché si concretizzi questo scenario, però, manca ancora un ultimo tassello che deve andare al suo posto.

Da inizio anno, infatti, area 5,8 euro sta costituendo un importantissimo livello di resistenza. Affinché, quindi, si possa concretizzare lo scenario rialzista precedentemente descritto, il titolo Eurotech dovrà superare questo importantissimo ostacolo.

In caso contrario si potrebbe tornare al ribasso puntando gli obiettivi indicati in figura. Una forte accelerazione ribassista si concretizzerebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 4,725 euro.

La valutazione del titolo Eurotech

I nostri calcoli elaborati dopo un attento studio dei bilanci degli ultimi 4 anni portano a un fair value in area 20 euro per azione con una sottovalutazione dei prezzi attuali di oltre il 75%. Per gli analisti, invece, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 35%. Sempre secondo gli analisti l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi accrescendo ancora di più l’appeal del titolo.

Un invito alla prudenza, però, arriva dai dati pubblicati dalla società relativamente al secondo trimestre del 2021. L’azienda, infatti, ha riportato un mediocre risultato del secondo trimestre con guadagni, ricavi (in diminuzione del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e controllo dei costi più deboli. In particolare, la società ha visto una perdita netta di 2,83 milioni di euro in calo di 2,90 milioni di euro rispetto all’utile del secondo trimestre 2020.

Per Eurotech si prospetta un’ultima parte dell’anno all’insegna dell’euforia rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 15 novembre a 5,62 euro in rialzo dell’8,18% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Piazza Affari oggi è a caccia di questo record mentre molti titoli sono sui massimi assoluti