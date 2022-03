Ogni mese la natura ci offre tanti tipi di frutta e verdura di stagione. A poco prezzo e a volte anche a km zero, possiamo trovare sui banconi dei negozi quello che possiamo cucinare in tanti modi appetitosi. Per quanto riguarda in particolar modo la frutta, in tante Regioni italiane si coltivano mele, agrumi e tanto altro. Nel Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Calabria si coltiva anche il kiwi. Questo frutto è di origine cinese e solo negli anni Sessanta ha avuto una maggiore diffusione sulle nostre tavole grazie anche a chi decise di piantarlo anche nel nostro Paese.

Tra l’altro, siamo tra i maggiori produttori di kiwi, oltre la Cina. Il frutto è stato modificato nel tempo e solo negli anni Cinquanta in Nuova Zelanda si ottenne quello che conosciamo oggi. Il nome si deve proprio a un uccello di quella nazione, il kiwi, per la sua somiglianza, essendo marrone e coperto di peli. Il kiwi si mangia così com’è, oppure in una macedonia. Un altro modo per adoperare questo frutto è quello di farne una marmellata. Basterà sterilizzare prima di tutto dei vasetti e poi cuocere in una pentola un kg di kiwi e una mela, sbucciati e tagliati, succo di un limone e 300 g di zucchero. Quando il composto sarà denso, trasferirlo nei vasetti, chiuderli, capovolgerli e attendere che si raffreddino.

Per fare con i kiwi qualcosa di goloso oltre alla classica marmellata si può provare questa ricetta senza cottura in forno

Un’altra ricetta in cui usare i kiwi è questa, una crostata senza cottura.

Ingredienti:

250 g di biscotti Digestive;

150 g di burro fuso;

400 g di ricotta;

50 g di cocco grattugiato;

70 g di zucchero;

5 kiwi;

un limone biologico.

Mettere in un robot da cucina i biscotti e il cocco grattugiato e tritare finemente. Versare in una ciotola, aggiungere il burro e impastare. In una teglia rotonda a cerniera disporre l’impasto e poi metterla in frigorifero per 30 minuti. In un contenitore setacciare la ricotta, aggiungere lo zucchero e la buccia grattugiata di un limone. Mescolare bene. Trascorso il tempo, tirare fuori dal frigorifero la teglia e riempire con la crema ottenuta, livellando. A questo punto, sbucciare i kiwi, tagliarli a metà e poi a fettine. Partendo dal bordo, riempire tutta la superficie della crostata. Aprire la cerniera e servire il dolce.

Per fare con i kiwi qualcosa di goloso, questa crostata può essere una buona idea.