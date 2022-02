Il fine settimana sarà grandioso con soldi extra non solo per Leone e Ariete ma ci sono brutte notizie per questi 2 segni zodiacali

Dopo la tempesta c’è sempre il sole, no? Questo è esattamente ciò che sta accadendo all’Ariete. Questo segno, specialmente a partire dagli ultimi mesi del 2021, ne ha visti di tutti i colori. Nelle classifiche, infatti, era sempre ultimo. Ma finalmente, dopo tanto tempo, è arrivato il suo momento di gloria.

Infatti, avevamo già anticipato che sarebbero stati dei mesi pesanti. Tuttavia, la parola d’ordine era “resistenza”. E l’Ariete ha fatto davvero un ottimo lavoro, perché sta iniziando a raccoglierne i frutti. Quest’ultimo weekend di febbraio sarà davvero al top per l’Ariete.

E questa fortuna sfacciata si protrarrà anche per il prossimo mese. Infatti, sarà un super marzo, non solo per l’Ariete ma anche per altri 3 segni zodiacali, favoriti dalla congiunzione di Giove, Venere e la Luna. Ma vediamo cosa suggeriscono le stelle per questo weekend del 26 e 27 febbraio.

Ariete, Leone e altri segni zodiacali

L’Ariete avrà energia da vendere durante gli ultimi giorni di febbraio. Non solo perché il segno è governato da Marte, ma anche perché ci sarà Saturno ad influenzare positivamente le sue giornate. Inoltre, anche Venere strizzerà l’occhio, per cui i single dovrebbero tenersi pronti.

Il Leone sta andando veramente forte ultimamente, sia nelle relazioni che sul campo professionale. E se si mettesse di mezzo anche la prosperità economica? Ebbene sì, le stelle suggeriscono che, questo weekend, potrebbero esserci delle grandi e inaspettate notizie. Magari una promozione sul lavoro, e questo significa solo una cosa. Stipendio più alto.

Ma non è finita qui perché il fine settimana sarà grandioso anche per il Cancro e la Bilancia.

Partiamo dal Cancro e diciamo subito che, finalmente, i nati sotto il segno potranno dormire sonni tranquilli. Ultimamente, a livello finanziario, non è andata granché. Troppe spese. Ma arriverà una piccola fortuna da questo fronte. La Bilancia, invece, trascorrerà un weekend all’insegna del romanticismo. Infatti, gli astri prevedono passione a gogo, ma soprattutto saranno i single ad essere favoriti, grazie a Venere.

Il fine settimana sarà grandioso con soldi extra non solo per Leone e Ariete ma ci sono brutte notizie per questi 2 segni zodiacali

Purtroppo, le stesse cose non si direbbero per il Pesci e il Toro. Sebbene il 2022 è l’anno del Pesci grazie al transito di Giove, ciò non vuol dire che qualche momento spiacevole non possa capitare. Più che altro, è la Luna in Acquario ad emanare un po’ di energia negativa. Il Toro, invece, trascorrerà un weekend malinconico a causa dei troppi pensieri che attanagliano la mente. Colpa della Luna?