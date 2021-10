Se ci siamo persi offerte e prenotazioni per il ponte di Ognissanti, non disperiamo. Ecco incredibili e imperdibili voli limitati da 15 euro per 2 mete europee completamente diverse ma affascinanti. Parliamo di voli in partenza dalle maggiori città italiane dal 2 al 30 novembre. Vediamo assieme ai nostri Esperti come approfittare di prezzi così vantaggiosi.

Tutta l’eleganza di una capitale senza tempo

La compagnia irlandese Ryanair mette a disposizione diverse centinaia di biglietti per Vienna. Prezzi a partire incredibilmente da 18 euro con atterraggio diretto e senza scali all’aeroporto viennese. Offerte che potrebbero cambiare prezzo di giorno in giorno e che sono valide dal 24 al 30 novembre fino a esaurimento posti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Dove alloggiare a Vienna

Un sistema di alloggio a Vienna molto particolare ma anche apprezzato dal turismo internazionale è la locanda. Entrando sul sito Booking avremo la possibilità di leggere pareri e opinioni decisamente positivi sulle locande cittadine. Alternative pulite ed economiche per alloggiare in una delle capitali europee più belle ma anche più care. Molto quotati e utilizzati anche i cosiddetti “alloggi”, spesso vie di mezzo tra Motel e Hotel ma che spiccano tutti per pulizia ed efficienza.

Quelli che hanno ricevuto più prenotazioni negli ultimi mesi sono:

Motel One Wien-Hauptbahnof definito favoloso dai turisti con la media voto di 8,9;

Con 8,7 di media voto segue Hotel Imlauer Wien;

8,6 per il Fleming Conference Hotel e il Fleming Selection City.

Incredibili e imperdibili voli limitati da 15 euro per 2 mete europee completamente diverse ma affascinanti

Sono ancora disponibili voli diretti dai maggiori scali italiani per la splendida Lanzarote. Sono messi a disposizione dalla compagnia aerea Wizz Air. Affrettiamoci perché ci sono ancora posti liberi ma l’offerta va dal 2 al 6 novembre.

I villaggi economici più gettonati

Simulando un’ipotetica prenotazione da venerdì 5 a venerdì 12, ecco le migliori strutture secondo il consiglio dei turisti. Parliamo di sistemazione per due adulti e un bambino negli alberghi che risultano attualmente i più gettonati sui siti Booking e Trip Advisor. Ecco la classifica dei primi 3 rimanendo attorno agli 800 euro:

Il più gettonato è il Ona Las Casitas che vanta una media vicino al 9 e il giudizio “favoloso”. Parliamo di appartamenti vicini al centro della località Playa Blanca, a soli 300 m dalla spiaggia. Circa 60 m² a poco più di 800 euro incluse le tasse;

con una media di 8,4 il Lanzarote Green Villas, leggermente più economico, però decisamente più distante dal centro e dalla spiaggia sempre di Playa Blanca. La recensione media dei turisti vale comunque un “ottimo”;

infine, con la media tonda dell’otto e rimanendo sotto gli 800 euro, ecco il THB Tropical Island. Struttura turistica molto apprezzata, dotata di grandi piscine, distante però sia dalla spiaggia che dal centro di Playa Blanca.

Approfondimento

Dove finisce la realtà e inizia la fiaba, ecco 2 borghi italiani che non dimenticheremo mai