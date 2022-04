Le nonne alla fine hanno sempre ragione. Utilizzano dei rimedi che possono sembrare degli intrugli, ma spesso hanno ragione. Poi certamente va detto che, oggi, con tutti i prodotti che abbiamo, in pochissimo tempo riusciamo a ottenere un risultato che magari con il rimedio della nonna si raggiunge in settimane.

Insomma è sempre un pochino il solito discorso: l’eterna lotta tra rimedi naturali o rimedi non naturali. A ognuno il suo, c’è chi preferisce usare i rimedi naturali, chi altro. Facciamo però sempre attenzione, perché non sempre i prodotti naturali sono giusti.

Ad esempio l’aceto non va usato per qualunque cosa, ci sono alcune superfici che non lo tollerano. Oppure è inutile usare il bicarbonato di sodio per disinfettare le cose, perché questo non disinfetta. Quindi se vogliamo usare dei rimedi naturali, almeno usiamoli correttamente se no è tutto inutile e alcune volte anzi si fanno anche danni.

Poi ci sono invece quei rimedi della nonna che uno può mettere sempre in atto perché totalmente innocui. Che quindi se funzionano è un bene, se non funzionano non importa perché alla fine non abbiamo distrutto nulla. Molti rimedi naturali comunque non sono usati solo per pulire casa, ma servono anche ad altro. Come ad esempio a scacciare via gli animali che non vogliamo in casa.

Avevano ragione le nonne, ecco il rimedio naturale per allontanare le formiche da casa o giardino

E infatti c’è un rimedio naturale fantastico da poter usare sulle formiche che ci entrano in casa. Allora, come prima cosa da dire e quindi da fare, è necessario avere una casa pulita. Se la casa è pulita e non vi è cibo sparso, siamo già a metà dell’opera.

Le formiche entrano in casa perché cercano del cibo, non perché vogliono passare del tempo di qualità con noi. E quindi se non c’è cibo, abbiamo fatto bingo.

Però potrebbero essere interessate ad esempio alla frutta che abbiamo sul tavolo o nella nostra dispensa. In quel caso l’operazione da fare è quella di grattare della buccia di cetriolo sul percorso delle formiche.

Questo minuscolo insetto non ama infatti l’odore del cetriolo e percependo questo odore cambierà strada. Quindi possiamo anche mettere una buccia di cetriolo attorno al cibo o alla dispensa, creando così una specie di barriera contro le formiche. Dato che il periodo in cui le formiche entrano maggiormente in casa sta arrivando, corriamo subito ai ripari. E avevano ragione le nonne, ecco il rimedio naturale per dire addio alle formiche.

