Con l’estate ormai archiviata ci si appresta ad immergersi in una delle stagioni migliori di sempre, l’autunno.

L’autunno oltre ai colori delle foglie porta con sé anche meravigliosi funghi da raccogliere. Gli esperti e gli appassionati di funghi, infatti, si staranno già sfidando alla ricerca del porcino migliore e più grande.

Tuttavia non tutti i funghi sono fonte di felicità, alcuni di essi possono essere sintomo di subdole malattie a danno dei nostri alberi.

Tra tutti meritano di essere citati gli Armillaria mellea, funghi dalle piccole dimensioni di colore tra giallo e marrone scuro.

Si tratta di un fungo conosciuto anche come chiodino per via della sua forma.

Le spore si formano dalle lamelle che si trovano sotto il cappello e possono diffondersi tutto attorno colpendo alberi e arbusti.

Oltre a raccogliere porcini in autunno facciamo attenzione a questi funghi che possono danneggiare il giardino

La presenza di questo fungo si manifesta soprattutto in autunno, tra ottobre e novembre e in primavera.

Tuttavia, molto probabilmente, quando si noteranno tronco e radici pieni di funghi sarà troppo tardi per combattere il problema.

Le spore dei chiodini, infatti, tendono a rimanere dormienti durante il periodo invernale per poi risvegliarsi favorite dal clima umido.

Il fungo che si nota esteriormente già proliferava da tempo all’interno delle piante come nemico invisibile.

Una volta colonizzate, le radici non riusciranno più a svolgere le funzioni vitali portando la pianta ad un veloce deperimento.

Tuttavia, passeranno molti anni dall’inizio della colonizzazione alla morte dell’albero. In questo lasso di tempo, però, la stabilità della pianta sarà compromessa e bisognerà cercare una soluzione per tutelare l’incolumità pubblica.

Si consiglia di rivolgersi a degli esperti che potranno valutare la situazione e procedere di conseguenza.

Intervenire tempestivamente sarà molto importante anche per evitare possibili attacchi a piante vicine, soprattutto se deboli o malate.

Cause

Alla base della comparsa di questi funghi si può notare, nella maggior parte dei casi, un comportamento sbagliato di chi si occupa del giardino.

Infatti non raramente i funghi sono conseguenza di una errata irrigazione, una mancanza di drenaggio o assenza di concimazione.

Oltre a questo meritano di essere citate altre cause come una scarsa esposizione alla luce del sole o ridotto spazio vitale. Per riassumere, quindi, oltre a raccogliere porcini in autunno facciamo attenzione a questi funghi che possono danneggiare il giardino.