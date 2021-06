Ognuno ha il suo modo di rilassarsi. Dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro, quella mezz’ora in cui pensiamo a noi stessi è la migliore medicina alla vita. E in quel lasso di tempo che passa sempre troppo velocemente, tutti hanno la propria specialità.

C’è chi ama dipingere, chi sentire musica e chi comporla. E c’è chi ama giocare, alla playstation o meglio con i propri figli. C’è anche chi si diletta in cucina, ma in tantissimi amano le camminate rigeneranti nella natura. Ecco, è proprio a questa categoria di persone che Noi di ProiezionidiBorsa ci vogliamo rivolgere oggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti, camminando nei boschi vicino casa nostra, nel mese di giugno possiamo trovare dei tesori. Ecco perché se amiamo le camminate nei boschi dobbiamo assolutamente sapere questa cosa per il mese di giugno.

Lo chiamano il porcino d’estate

Infatti, nel mese di giugno iniziano ad apparire i primi esemplari di un fungo eccezionale. In Piemonte gli anziani saggi raccontano che i primi funghi arrivano a giugno e spariscono quando l’erba diventa troppo alta, cioè a luglio.

Tornano poi ad agosto inoltrato per poi durare tutto settembre e ottobre. Anzi, durante alcuni anni felici restano fino anche a novembre e, in casi eccezionali, anche sotto la prima neve di dicembre.

Se amiamo le camminate nei boschi dobbiamo assolutamente sapere questa cosa per il mese di giugno

Di che tipo di fungo stiamo parlando per giugno? Ebbene, del cosiddetto boletus aestivalis. Volgarmente, viene definito porcino dell’estate e differisce di molto dal porcino classico autunnale.

I suoi colori come il suo gusto sono più tenui e delicati, e la sua coppa si rompe con facilità. Più delicato non vuole assolutamente dire con meno gusto, anzi. Questo fungo è perfetto per delle ricette veloci e piene di sapori, proprio come questa qui. Si trova sotto le betulle, i faggi, i castagni e le querce. Buona fortuna!