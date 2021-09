Spesso gli italiani, prima di andare a far la spesa al supermercato, trovano il tempo di fare la lista delle cose che devono comprare. Coloro che vogliono risparmiare di più seguono questo consiglio e altri dividono la lista secondo precise regole. Da una parte i cibi, dall’altra i prodotti della casa. Alcuni si portano addirittura lo scontrino della settimana passata e altri invece si danno un budget massimo.

Da quando è arrivata la pandemia di Covid 19, però, le abitudini degli italiani sono ulteriormente cambiate. Altroconsumo ha condotto varie ricerche in merito. Una in particolare sottolinea come le famiglie italiane siano diventate ancora più scrupolose durante la pandemia. Infatti, pare che gli italiani stiano ancora più attenti nei reparti del supermercato, dato che pochi hanno la fortuna di arrivare tranquillamente a fine mese.

La grande distribuzione

Se da una parte questo dato è certo, dall’altra la Grande Distribuzione ci dice che nei mesi peggiori della pandemia le vendite sono addirittura aumentate. Tuttavia, c’è un dato che ci lascia increduli: gli italiani hanno comprato e comprano sempre di più a prezzo pieno. Le offerte forse attirano di meno o forse c’è un’altra ragione. Cerchiamo di fare chiarezza. Infatti, sembra incredibile ma ecco perché gli italiani non comprano più le offerte dei supermercati.

Le abitudini che cambiano

La pandemia non è ancora finita e gli effetti sui consumi degli italiani continuano a vedersi. L’incertezza del futuro e la rinata volontà di stare più tempo a casa spingono le famiglie a concentrare la loro spesa su prodotti gastronomici o comunque casalinghi. Meno ristoranti e più farina per la pizza a casa, potremmo riassumere. Quindi, per alcune tipologie di negozi, queste nuove abitudini sono una manna dal cielo.

Sembra incredibile ma ecco perché gli italiani non comprano più le offerte dei supermercati

Sempre secondo Altroconsumo, combinare la volontà degli italiani a risparmiare sempre di più con l’aumento delle vendite al supermercato è difficile. Infatti, se da una parte dobbiamo fare attenzione alla trappola delle offerte al supermercato, dall’altra rischiamo di non trovarne proprio più. La ragione nascosta per spiegare la diminuzione dei nostri acquisti in promozione pare proprio una scelta della grande distribuzione.

Infatti, sembra che i supermercati abbiano deciso di fare meno promozioni di prima. In altre parole, gli italiani comprerebbero ugualmente alcuni prodotti di base come la pasta e le verdure e dunque le promozioni danneggerebbero solo la grande distribuzione. Altroconsumo sottolinea anche un’altra idea: i prodotti in promozione sono quelli che si esauriscono prima. Dunque, in un momento di grande affluenza, i consumatori ritardatari non troveranno più le offerte e dovranno comunque comprare della merce, non in offerta.

Approfondimento

Finalmente svelato il segreto per risparmiare tantissimi soldi e tenersi sempre in forma.