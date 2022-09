Il macinato di carne è un alimento molto diffuso nelle nostre case grazie alla sua estrema versatilità. Infatti questa tipologia di carne può essere usata in moltissime preparazioni, considerando anche il fatto che è possibile unirne più tipologie. Ad esempio per un ragù bianco ad opera d’arte sarebbe sempre opportuno fare un mix di maiale e manzo in modo tale da fornire un po’ di grassezza al piatto. Ma per chi non vuole cucinare il ragù, le opzioni più gettonate con la carne macinata sono le classiche polpette o gli hamburger da cucinare in padella.

Eppure oltre a polpette e hamburger con la carne macinata possiamo realizzare un piatto succulento che appartiene alla tradizione d’oltre Oceano.

Caliente con gusto

Il piatto in questione è il delizioso chili con carne, un piatto ricco e goloso da mangiare con tacos e tortillas per pranzi e cene informali con amici e parenti. Comunemente si pensa che il chili sia un piatto messicano ma in realtà nasce in Texas, e dunque Stati Uniti.

Esistono decine di varianti per questo piatto ma ognuna riesce ad accontentare anche i palati più esigenti. La versione che proporremo in seguito è una delle versioni più comuni ma può essere arricchita come meglio preferiamo.

Gli ingredienti per la ricetta sono:

macinato misto maiale e manzo;

cipolle rosse;

peperoni rossi;

peperoncino;

passata di pomodoro;

fagioli neri o borlotti;

paprika dolce;

paprika forte.

Cominciamo facendo rosolare la carne macinata in una casseruola insieme a dell’olio d’oliva. Quando la carne sarà tostata e avrà assunto un colore dorato togliamola dalla pentola e lasciamola un attimo da parte.

Oltre a polpette o hamburger ecco cosa fare con il macinato meglio del ragù

Nella stessa pentola metteremo a cuocere la cipolla rossa, i peperoni a cubetti ed il peperoncino. Quando il tutto sarà appassito riaggiungiamo la carne ed insaporiamo con le spezie. Facciamo cuocere a fiamma media per un paio di minuti per poi versare la passata di pomodoro. Lasciamo cuocere con coperchio un’ora e mezza a fiamma bassa. Trascorso questo tempo aggiungeremo alla preparazione anche dei fagioli che in parte saranno prima frullati. Una volta aggiunti fagioli interi e in crema, proseguiamo la cottura per un’altra ora. Al termine della cottura avremo ottenuto un insolito ragù ma che grazie ai profumi delle spezie e all’intrigante piccantezza sbalordirà gli invitati. Possiamo servire con le croccanti tortillas di mais o con tacos, magari aggiungendo alloro interno formaggi e guacamole da fare in pochi minuti con gli avocado.

Lettura consigliata

Cucinare e pulire i friggitelli in padella come contorno, antipasto o con pasta