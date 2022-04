La primavera rivitalizza e fa venir voglia di partire alla scoperta di nuovi luoghi. Le restrizioni stanno, lentamente, venendo meno e anche viaggiare sembra essere tornata un’attività possibile.

Il mese di aprile, poi, è davvero perfetto per organizzare un viaggio breve o lungo. In Italia si potranno visitare meravigliosi borghi montani ma ricchi di storia come Elva. In Europa, invece, si potrà andare alla scoperta delle bellezze del Portogallo ma anche di alcuni luoghi insoliti di Parigi.

Oggi si andrà a capire quali potrebbero essere due interessanti viaggi da fare proprio ad aprile.

Oltre a Parigi e all’Italia ecco 2 isole europee da visitare in aprile per rilassarsi al mare tra spiagge bianche e divertimento

L’Irlanda, patria di Oscar Wilde, è uno dei posti più belli d’Europa. Immense distese verdi e paesaggi mozzafiato sono solo una delle caratteristiche di questo luogo.

Oltre a Dublino e alle famosissime scogliere di Moher c’è un’altra città che merita una visita, Galway.

Galway è una città molto accogliente e vivace che con il suo fascino rétro saprà conquistare i cuori dei visitatori.

Poco lontano dalla città, poi, si potrà andare alla scoperta del Connemara o delle isole Aran. Si tratta di tre isole poco lontane da Galway.

Sono isole che hanno mantenuto intatto il loro passato di tradizione e autenticità. Inis Mòr è la più grande delle tre isole, tuttavia conta meno di mille abitanti. Su questa isola si potranno ammirare, oltre alla natura, anche animali come cigni e foche.

La seconda isola è la Inis Meàin famosa per i maglioni di Aran ma anche per le sue spiagge e i paesaggi.

La terza isola, invece è la Inis Oìrr con la sua spiaggia di sabbia bianca e acqua pulitissima. Un luogo magico facilmente visitabile a piedi e meravigliosamente conservato. Il clima irlandese è molto vario e, per questo motivo, non ci si potrà immergere nelle acque dell’Oceano ma il divertimento sarà comunque assicurato.

Palma di Maiorca

Se il clima irlandese rende impossibile avvicinarsi all’acqua a Palma di Maiorca la situazione sarà nettamente differente.

Infatti, un altro posto meraviglioso che potrebbe meritare una visita in primavera è proprio Palma. Una città storica in cui si potranno combinare interessanti visite e relax in riva al mare. I più audaci potranno anche provare ad immergersi in acqua durante una giornata soleggiata.

Le stradine strette ci condurranno alla scoperta di questo luogo con i suoi edifici storici. La Seu è la cattedrale di Palma costruita attorno al 1200 e vicina al Palazzo Reale.

Il Palazzo reale, conosciuto come La Almudaina, nasce come fortezza araba trasformata alla fine del 1200. Un vero e proprio capolavoro di architettura tra cappelle, cortili e archi.

Gli amanti dell’arte contemporanea, poi, non dovrebbero farsi sfuggire l’Es Baluard, il museo di arte moderna e contemporanea di Palma. Qui si potranno ammirare opere di artisti spagnoli ma non solo. Tra i più noti si possono citare Joan Mirò, Fernand Lèger e Picasso.

Le spiagge di Maiorca, poi, sono una vera meraviglia. Sabbia fine e mare cristallino sapranno accogliere il turista anche più esigente. Quindi, oltre a Parigi e all’Italia ecco 2 isole europee da visitare in aprile.