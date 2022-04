La pulizia di casa prende molto tempo e chi è impegnato tutto il giorno si ritrova a doverla fare di corsa e controvoglia. Soprattutto in primavera, le pulizie cosiddette “a fine” sono molto dispendiose in termini di tempo ed energie. Sarà utile sapere che per accelerare i tempi si possono utilizzare 3 semplici applicazioni gratuite per lo smartphone.

I pavimenti, poi, sono spesso la parte più complicata da pulire, soprattutto se sono fatti di alcuni materiali. Il parquet, molto bello ma delicato, va lavato con modalità specifiche e ricordiamo che si può rinnovare facilmente con una soluzione fai da te economica e alla portata di tutti. Un altro materiale molto particolare, poi, è il linoleum, che può risultare davvero complesso pulire adeguatamente.

Come far brillare il pavimento in linoleum e mantenerlo pulito grazie a questi trucchi semplici ed economici

Il linoleum è un tipo di pavimento costituito da materiali che gli danno flessibilità e che non richiede troppa manutenzione. È quindi l’ideale per chi può dedicare soltanto poco tempo alle pulizie domestiche. Tuttavia, potrebbe essere meno resistente di altri tipi di pavimenti e anche un minimo errore potrebbe rovinarlo. Bisogna quindi prestare attenzione quando lo si pulisce, evitando di usare prodotti troppo aggressivi. Certi detersivi, infatti, potrebbero danneggiarlo o fargli perdere lucentezza.

Sarebbe quindi meglio seguire alcuni consigli per trattare il linoleum in modo sicuro e senza rovinarlo. Innanzitutto, dovremmo sapere come far brillare il pavimento in linoleum. Per ravvivarne il colore basterà risciacquarlo con una miscela di acqua tiepida e aceto di vino rosso. Prima di tutto, però, bisogna pulirlo, quindi vediamo alcuni modi per farlo.

Qualche consiglio per pulire i pavimenti delicati con i prodotti adatti

Per pulire un pavimento delicato come quello in linoleum, innanzitutto è necessario togliere l’eventuale sporcizia che potrebbe essersi accumulata. Basta passare la scopa o l’aspirapolvere, concentrandosi anche sugli angoli e sui punti più difficili da raggiungere. Quindi, per pulire e smacchiare il pavimento si deve usare uno straccio con acqua tiepida. Con un panno morbido, bisogna quindi passare sul materiale una miscela di cera d’api e acquaragia. È importante ricordare che il linoleum si può danneggiare se l’acqua ristagna per tanto tempo, per questo sarebbe meglio utilizzare poca acqua e asciugare immediatamente.

Come alternativa si possono creare dei detergenti naturali, composti ad esempio da acqua e sapone di Marsiglia, e pulire con questi. Un’altra soluzione economica, diversa da detersivi e saponi, prevede di usare aceto bianco con un po’ d’acqua. Se invece si vogliono togliere le strisciate antiestetiche che spesso si formano, basterà usare una comune gomma per matita.

