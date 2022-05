L’Italia è la penisola delle meraviglie, quella dov’è possibile trovare qualsiasi tipo di paesaggio. Chi ama fare lunghe passeggiate e trekking in montagna potrà visitare Alpi o Appennini, godendo di paesaggi che tutto il Mondo ci invidia. Un esempio, infatti, è il meraviglioso Castello di Gressoney, con vista panoramica sul Monte Rosa.

Anche le molte persone che, invece, preferiscono optare per delle vacanze fatte di mare, sole e relax potranno esaudire i propri sogni. A tal proposito, uno dei luoghi più belli d’Italia è proprio la splendida cittadina di cui stiamo per parlare ora. Richiama ogni anno VIP da tutto il Mondo e potrebbe essere la meta ideale per le nostre prossime vacanze estive.

Scopriamo subito insieme questo gioiello che tutto il Globo ci invidia.

Mare trasparente, file di palme verdi e sole ci aspettano in questo paradiso amato dai VIP per le vacanze in Italia

Immaginiamoci di camminare lungo un viale soleggiato che sembra non finire mai, decorato con una fila di palme come quelle dei film americani.

È ciò che vedremo passeggiando sul Lungomare Imperatrice, nella splendida città di Sanremo, gioiello della Riviera dei Fiori. Molti conoscono Sanremo soprattutto per il Festival della canzone, che, per una settimana all’anno, tiene gli occhi di tutto il Mondo incollati su questa città italiana.

Ma questa non è l’unica attrazione di questo luogo straordinario, situato in provincia di Imperia. Oltre al Teatro Ariston, qui troveremo il famosissimo Casinò, la Chiesa Russa, il quartiere storico de La Pigna, le due magnifiche ville storiche Nobel e Ormond e tanto altro.

Turismo tutto l’anno

Sanremo, infatti, è anche il luogo ideale per il turismo e non solo per quello estivo. Tutto l’anno i turisti popolano le vie del centro storico, le quali sono perennemente movimentate da un’atmosfera a dir poco internazionale.

Le spiagge di Sanremo

A Sanremo, infatti, potremo anche goderci il sole sdraiati sulle spiagge presenti, come la Spiaggia dei Tre Ponti, quella dei Porti o Cala degli Orsi, a Bussana. Qui, grazie a un mare trasparente, file di palme verdi e sole, vivremo una vacanza davvero indimenticabile.

Oneglia, una tappa imperdibile

Organizzando una vacanza a Sanremo, però, non potremo dimenticarci di fare tappa anche nel meraviglioso borgo marinaro di Oneglia.

Qui dove la tradizione dei pescatori è ancora molto forte, potremo trovare un centro attivo e movimentato. Da piazza Dante, cuore pulsante di Oneglia, si diramano le diverse vie che portano in città o verso il porto.

Potremo passeggiare e fare shopping lungo le vie commerciali, o fare colazione in uno dei bar storici presenti sul posto. Altrimenti potremmo farci tentare da pescherie e ristoranti tipici, che d’estate attirano tantissimi turisti.

Una delle parti più caratteristiche di Oneglia è la banchina, su cui si affacciano tante palazzine colorate. Non dimentichiamoci di visitare il porto e i caratteristici portici di Calata Cuneo.

Lettura consigliata

