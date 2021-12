La moda non guarda in faccia al sesso o all’età e pensa a soluzioni eleganti e stilose che rispecchino i gusti di tutti. Per questo, forse spesso ci dimentichiamo che non sono solo le donne a volere stare al passo coi tempi. Anche i maschietti hanno bisogno di abiti e accessori che li sappiano valorizzare al meglio.

L’inverno alle porte si prospetta davvero gelido. Per questo le nuove tendenze hanno pensato a dei capi chic e allo stesso tempo coprenti. Per tenersi al caldo con classe non c’è niente di meglio di un comodo cappotto che sappia tenere testa ai temuti rigori invernali.

Ecco perché la moda parla chiaro e fissa dritta negli occhi anche il pubblico di uomini. Infatti, oltre a giubbotti e piumini da donna anche questi elegantissimi cappotti maschili ci scalderanno con stile questo inverno.

La raffinatezza del Chesterfield

Se non riusciamo proprio a rinunciare all’eleganza, allora non possiamo fare a meno del Chesterfield. Questo cappotto monopetto giunge fino a noi dalla lontana Inghilterra e ci consentirà di essere sempre alla moda senza sbagliare mai il look.

Si caratterizza per una linea sottile e slanciata, la lunghezza che sfiora le ginocchia e il tipico spacco posteriore. Completano il design i classici taschini a filetto, più uno opzionale sulla parte sinistra del petto.

Il Montgomery non conosce età

Chi si intende di abbigliamento invernale non può escludere il Montgomery dal suo guardaroba. Si riconosce in un batter d’occhio grazie ai caratteristici alamari, al suo cappuccio e i tasconi incorporati.

È il capo doppiopetto che sa unire la praticità alla raffinatezza e si adatta anche allo stile più casual. Non per nulla è molto amato e indossato dal pubblico più giovane. Il tessuto prevalentemente in lana tartan ne fa poi un indumento eccezionale per resistere al freddo più pungente.

La tradizione marinaresca del 700 porta sino ai giorni nostri il raffinatissimo Caban. Detto anche Peacoat, questo caldo capo invernale si distingue per il tessuto blu particolarmente pesante e i grossi bottoni.

In stile doppiopetto, arriva circa a metà coscia. In più, è dotato di apposite tasche scaldamani che ci daranno una piacevole sensazione di tepore anche fuori casa. Perfetto da sfoggiare nel tempo libero.