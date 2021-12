Se per le vacanze di Natale non abbiamo ancora deciso dove andare, non dobbiamo per forza rassegnarci a rimanere a casa. Quest’anno, certamente anche a causa della pandemia, i voli sotto Natale paiono molto più economici del solito per molte destinazioni europee. Ce n’è una in particolare che faremmo bene a selezionare per le nostre vacanze dell’ultimo momento, perfetta anche per chi deve stare attento al budget. È una destinazione europea a cui molti pensano soprattutto per le vacanze estive, ma in realtà offre moltissimo anche nel periodo invernale. Scopriamola insieme.

Voli a pochissimo anche all’ultimo minuto per questa destinazione europea che offre un Natale da sogno in riva al mare

Ma di quale destinazione stiamo parlando? Si tratta della splendida e luminosissima Atene, capitale della Grecia. In questi giorni troviamo online dei voli a prezzi stracciati per dirigerci nella capitale greca. Dovremmo approfittarne, perché Atene non è bellissima solo d’estate, ma offre anche innumerevoli attrazioni per il turismo natalizio. Voli a pochissimo anche all’ultimo minuto per questa destinazione europea che offre un Natale da sogno in riva al mare. Ecco che cosa vedere ad Atene durante l’inverno.

Facciamoci abbagliare dalle luci di Psirri e della Plaka

I quartieri più antichi e più tradizionali di Atene sono i centralissimi Psirri e Plaka, a pochi passi dal Partenone. Le graziose stradine pedonali di Psirri e della Plaka sono già pronte ad accogliere i turisti con le loro luci sfavillanti, innumerevoli bar e taverne con musica dal vivo e atmosfera natalizia.

Pista da pattinaggio gratuita in riva al mare a Stavros Niarchos

Se vogliamo riempirci gli occhi di bellezza, dirigiamoci senza esitazione al centro culturale Stavros Niarchos, uno splendido complesso che ospita enormi giardini, cinema, biblioteche, bar e sale studio. In inverno a Stavros Niarchos è disponibile una pista di pattinaggio aperta a grandi e piccini e completamente gratuita.

Godiamoci una vista mozzafiato sulla città salendo sul Licabetto

Nel cuore di Atene, raggiungibile a piedi dalla centralissima piazza Sintagma, sorge il monte Licabetto. Se d’estate le temperature torride rendono la scalata adatta solo ai più coraggiosi, d’inverno tutti possiamo avventurarci in cima per godere una vista mozzafiato sull’Acropoli e oltre, fino alle isole del Golfo Saronico.

Assaggiamo i kourabiedes e i melomakarona

La Grecia è famosa anche per le sue attrazioni culinarie. Allora non lasciamoci sfuggire i dolci natalizi tradizionali. I kourabiedes sono morbidissimi biscotti con le mandorle ricoperti di zucchero a velo, mentre i melomakarona sanno farci gola con noci, cannella e arancio. Non dimentichiamo di scaldarci assaggiando gli alcolici tradizionali da provare assolutamente in vacanza in Grecia.