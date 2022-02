Il divertente gioco che allena la mente e allontana lo stress sta letteralmente spopolando sul web ed è subito mania

Nell’epoca degli smartphone, dei social, dell’intelligenza artificiale e dell’esplosione del digitale ci sono rischi che non possiamo fingere di non conoscere.

Uno di questi è ovviamente la perdita di alcune buone abitudini, come il ragionamento complesso, la ridotta stimolazione di alcune aree del cervello e l’abbrutimento.

Ormai abbiamo quasi tutti in casa qualcosa che compie azioni al posto nostro, dall’accendere le luci al reperire notizie.

Stiamo lentamente e inesorabilmente perdendo la curiosità e il piacere di approfondire e conoscere davvero.

Bombardati come siamo da una quantità incredibile di informazioni, la nostra mente evita di sforzarsi più del necessario.

Il risultato è una conoscenza superficiale e spesso viziata di tantissime cose senza sapere davvero nulla a fondo.

In questo scenario c’è, però, chi è riuscito a sfruttare il bello della connessione ad un modo costruttivo di allentare le tensioni.

Scopriamo di chi si tratta.

Un’idea nata per caso e diventata fenomeno globale

Sta letteralmente spopolando in questo periodo il divertente gioco che allena la mente e che sta rapidamente diventando una mania.

Stiamo parlando di Wordle, nato dalla mente del programmatore americano Josh Wardle.

Il suo intento era quello di creare un gioco accessibile non necessariamente da app ma anche semplicemente dal web.

Insomma, un gioco indipendente, accessibile a tutti da qualsiasi browser, divertente ed appassionante e non solo.

Wordle, infatti, consiste in una sorta di puzzle game sulle parole, che ci spinge ad alimentare il ragionamento logico e l’intuizione.

L’aspetto “sociale” ovviamente non manca, grazie alla possibilità di condividere i risultati sui principali social network come Twitter e confrontarli con i propri amici.

Un aspetto che, nonostante le buone intenzioni del creatore, non poteva essere ignorato, soprattutto dopo l’acquisizione del gioco da parte del New York Times.

Ma in cosa consiste precisamente?

Il divertente gioco che allena la mente ed allontana lo stress sta letteralmente spopolando sul web ed è subito mania

Il gioco è tanto semplice quanto divertente.

Specifichiamo, innanzitutto, che si tratta di un “rompicapo” in lingua inglese, ma non manca la versione in italiano ed in altre lingue.

Basterà cercare su Google “Wordle italiano” per trovare come primo risultato la versione tradotta del gioco o semplicemente “Wordle” se vogliamo la versione originale.

In questo caso una relativa buona conoscenza dell’inglese è necessaria.

Il gioco propone una parola al giorno formata da 5 lettere da scoprire in un massimo di 6 tentativi.

Si parte, dunque, affidandosi al caso.

Il browser segnalerà in verde le lettere giuste collocate nella casella giusta ed in giallo quelle che sono nella parola ma non nella posizione esatta.

In grigio, invece, sono segnalate le lettere che non sono presenti nella parola del giorno.

Si tratta di un gioco che non solo stimola la mente ma diventa un piccolo rituale quotidiano che aiuta a rilassarsi.

Approfondimento

Ecco la marmellata di stagione che migliora l’umore e mantiene ossa e mente giovani