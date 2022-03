Frutta e verdura sono parti fondamentali di una dieta sana ed equilibrata. Lo dicono gli esperti, che sottolineano che dovremmo tutti consumare almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura.

Molte persone, però, fanno fatica a sostenere questo ritmo, perché non amano particolarmente i vegetali. Eppure, questi sono importantissimi per il nostro organismo, perché reintegrano le vitamine e i sali minerali di cui il nostro corpo ha bisogno per stare bene.

É anche il caso del frutto di cui stiamo per parlare. Questo sarebbe un vero e proprio concentrato di vitamine e sali minerali, tra cui ferro e calcio, molto importanti per la salute delle ossa. Oltretutto, è davvero buonissimo e si può mangiare anche con un cucchiaino.

Oltre a far perdere peso, questo frutto avrebbe ottime proprietà benefiche, riuscirebbe ad abbassare il colesterolo, prevenire il diabete e potenziare la memoria

La pitaya, o dragon fruit, è un frutto che conterrebbe elementi nutrizionali davvero notevoli. In esso troviamo la vitamina A, che sarebbe importante per lo sviluppo delle ossa e dei denti, e non solo. Questo frutto contiene anche fosforo, calcio, ferro e la vitamina C, nota soprattutto perché rafforzerebbe il sistema immunitario.

Molte persone, infatti, hanno già iniziato a comprarlo, perché sarebbe un frutto ricchissimo anche di antiossidanti. Questi ultimi sarebbero dei veri e propri alleati del benessere, perché contrasterebbero l’invecchiamento e il decadimento del sistema immunitario.

Inoltre, non dimentichiamo che la pitaya aiuterebbe a perdere peso e potenzierebbe anche la memoria e la vista.

Benefici anche su colesterolo e diabete

Questo frutto, come riporta Humanitas, riuscirebbe anche a ridurre il colesterolo e prevenire il rischio di sviluppare il diabete. A tal proposito, ricordiamo che anche questo piccolo alimento riuscirebbe a ridurre non solo il colesterolo, ma anche i trigliceridi.

Inoltre, è un vero piacere mangiarlo, perché la sua polpa morbida e colorata (fucsia o bianca e piena di semini) è gustosissima.

Infatti, oltre a far perdere peso, questo frutto sarebbe un vero concentrato di virtù e non dovremmo iniziare a metterlo sulla nostra tavola.

Esistono 2 modi per mangiare la pitahaya

Alcune persone, però, si chiedono quale sia il modo migliore per mangiare questo frutto particolare.

Il primo metodo, semplicissimo, consiste nel tagliare il frutto in 2 parti e dividere la polpa interna in 8 parti uguali, con un coltello. A questo punto potremo mangiare tutto con forchette o cucchiaini, facendoli scivolare tra la polpa e la buccia. La parte non commestibile del frutto è proprio la buccia, che però useremo come contenitore, poiché rimarrà compatta mentre mangeremo e non si sfalderà.

Un altro modo per mangiare la pitaya è affiancarla ai dolci, magari per preparare creme o sorbetti.