Il mal di schiena è un disturbo che affligge moltissime persone in forma più o meno grave, cronica o meno. Quando si ha il mal di schiena spesso ci si sente giù di morale e si tende a star fermi il più possibile. Invece, fare un po’ di sport sarebbe molto meglio.

Infatti, esistono alcune pratiche sportive utilissime sia per alleviare i dolori del mal di schiena, che per rafforzare la schiena prevenendo ulteriori crisi. Certamente, non tutti gli sport sono indicati quando si soffre di questo disturbo, ma alcuni sono molto utili e fortemente consigliati.

Vediamo quindi quali sono 3 attività utili per chi soffre di mal di schiena.

Pochi sanno che queste 3 attività prevengono e alleviano il mal di schiena

Quasi tutti soffrono almeno una volta nella vita di lombalgia, ma ci sono persone che ne soffrono abbastanza spesso. Tra le cause scatenanti del mal di schiena ci sono l’obesità, la sedentarietà e lo stress, tutti fattori che lo sport può combattere.

Per chi soffre di mal di schiena, quindi, una delle scelte di vita migliori è di iniziare a praticare uno di questi sport:

yoga o pilates: queste due discipline sono le migliori per rafforzare la schiena e per correggere eventuali errori di postura. Infatti, praticandole distendiamo la colonna vertebrale e tutte le articolazioni, alleviando dolori e tensioni;

nuoto: tutti gli sport in acqua sono ottimi per praticare attività fisica senza sforzare la schiena, perché non si sovraccarica con il proprio peso. Per cui, il nuoto è un’ottima attività con cui iniziare a rafforzare i muscoli e perdere grasso senza sforzare troppo la schiena;

camminata: le passeggiate sono raccomandate praticamente a qualunque persona che cerchi di approcciarsi per la prima volta a una vita più attiva. L’importante è usare scarpe adatte, controllare la postura e scegliere percorsi non troppo difficili.

Queste tre attività sportive sono le migliori per rafforzare la muscolatura senza irrigidirsi e senza sforzare la schiena.

Sport da evitare

Esistono alcuni sport che possono peggiorare il mal di schiena, invece di farlo passare. Infatti, anche se queste 3 attività appena descritte prevengono e alleviano il mal di schiena, pochi sanno che alcuni sport possono peggiorare la situazione.

Tra questi ricordiamo tutte le pratiche che richiedono una postura particolare e che causano uno sforzo della schiena. Ad esempio, attività come il tennis, la pallavolo e il basket sono traumatiche, perché prevedono salti e scatti improvvisi. Poi, anche la corsa e la bici sarebbero da evitare, se non ci si fa seguire da uno specialista.

