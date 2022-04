La primavera è la stagione migliore per tutte le piante, in particolare per le rose. In questi mesi, infatti, se durante l’anno le avremo curate a dovere, noteremo una loro crescita e una fioritura pazzesche.

Non tutti, però, sanno quanto sia fondamentale seguire alcune linee guida quando si curano le rose. Questi fantastici fiori vivono molto bene nel nostro clima e infatti crescono molto rigogliose nel nostro Paese.

Amano il sole, motivo per cui dovremo sempre tenerle in posizione soleggiata, evitando però la luce diretta. Questo discorso è molto importante soprattutto per chi acquista una rosa da tenere sul balcone. In questi casi, dopo aver comprato la pianta, dovremo lasciarla nel vaso in cui l’abbiamo comprata, per un semplice motivo.

Le rose comprate al vivaio sono generalmente riprodotte per talea e l’apparato radicale avrà bisogno di tempo per adattarsi al nuovo ambiente. Lasciamo, quindi, le rose nel loro vaso, in una posizione felice e che abbia la giusta quantità di luce.

Bisogna dire, però, che uno dei più importanti gesti che potremmo fare per garantire alla nostra rosa una vita lunga, riguarda il terreno. Ricordiamoci, quindi, di effettuare questa semplice azione.

Oltre a curare e potare le rose, in primavera dovremmo effettuare questo semplice gesto per proteggerle da erbe infestanti e siccità

La rosa è una delle piante più belle che potremmo scegliere per il nostro balcone o giardino. Si può riprodurre seguendo queste poche e semplici mosse, ed è una pianta alquanto resistente.

Nonostante questo, esistono dei nemici che possono mettere in serio pericolo la nostra pianta. Tra questi ci sono le erbe infestanti, che rischiano di rubare il nutrimento alle rose. Per questo, in primavera, dovremo ricordarci di estirpare le erbacce. Dopodiché, dovremo coprire il terreno con la tecnica della pacciamatura, utilizzando foglie e cortecce.

In questo modo proteggeremo il terreno dalla siccità, perché manterremo il terreno umido. A tal proposito, però, ricordiamo di non esagerare con le innaffiature, che potrebbero favorire la comparsa di malattie fungine.

Innaffiamole nel momento migliore della giornata

Teniamo a mente anche che, in primavera o, più in generale, quando le temperature si riscaldano, sarà bene innaffiare le rose di sera. Oltre a curare e potare le rose, quindi, ricordiamoci questa dritta utile per tutto il periodo primaverile ed estivo.

Infine, sottolineiamo che esistono diverse varietà di rose e che ognuna di queste richiede la tecnica di potatura più adeguata. È importante tenere sempre pulita la nostra rosa, eliminando regolarmente le parti secche e vecchie.

Per quanto riguarda, invece, il periodo migliore per potare le rose, dovremmo senza dubbio indicare i mesi di novembre e dicembre. La scelta, però, dipenderà anche molto dal clima. L’ideale, infatti, sarà potare le piante quando il periodo vegetativo sarà concluso.

