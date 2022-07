Uno scenario che tutto il Mondo ci invidia è sicuramente quello delle Dolomiti. Montagne straordinarie che dividono la loro bellezza tra il Veneto e il Trentino Alto-Adige. Meta ogni anno di centinaia di migliaia di turisti, sia d’inverno che d’estate. Comprensori sciistici che propongono agli amanti della neve piste di infinita bellezza e per tutte le abilità. Boschi e sentieri che riportano il visitatore al relax più assoluto, completamente immersi nella natura. Tra laghi e cascatelle, fiumi e torrenti, in uno scenario bellissimo, ma che presenta anche dei paesini davvero attraenti. Impossibile dimenticare la bellezza unica di Cortina d’Ampezzo o il fascino di Vigo di Fassa. Ma, attenzione anche a questa meta, che si specchia direttamente nel suo lago e diventa imperdibile per tutti gli amanti della montagna.

Cosa vedere ad Alleghe

Se puntiamo a una vacanza davvero rilassante, prendiamo in considerazione questa bellissima zona, dal fascino imperdibile. Così come la meta che consigliamo oggi ai nostri Lettori e che rappresenta per il comprensorio delle Dolomiti un vero e proprio pilastro. Consideriamo che Alleghe vanta una delle prime concezioni moderne del turismo di montagna. Quando, addirittura a fine ‘800 questa zona era splendidamente frequentata da poeti, scrittori e letterati di tutta Europa. Qui, venivano a cercare il fresco, ma anche la neve, tutti gli aristocratici della zona e delle regioni intorno. Alleghe è stata anche una delle prime località attrezzate per l’alpinismo, con le sue vette, che hanno fatto la storia dell’escursionismo.

Oltre a Cortina e Vigo di Fassa impossibile perdere questo paesino fiabesco e il suo lago leggendario

Famosissima per tutti gli scalatori, ma anche gli appassionati della montagna è la parete del Civetta. Talmente rinomata tra gli alpinisti, da essere definita “parete tra le pareti”. Ma, negli ultimi anni, Alleghe ha investito tantissimo anche nel turismo invernale. Sicuramente uno dei suoi punti di forza è il lago sul quale si specchia, formatosi incredibilmente dopo una frana che ha creato una diga naturale.

Una passeggiata da non perdere

Per tutti coloro che amano fare il giro del lago, è possibile cimentarsi in una passeggiata di circa un paio d’ore. Nessun sentiero pericoloso per le famiglie, ma terreni pianeggianti, con diverse aree picnic e punti di sosta e di ristoro lungo il tragitto. Oltre a Cortina e Vigo di Fassa, ecco una meta facilmente raggiungibile, con la possibilità di fare dei giri sul pedalò, sul kayak e sulle barche. Attenzione, invece che non tutto il lago è balneabile e bisogna seguire le istruzioni locali e la segnaletica specifica.

